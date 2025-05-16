Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для продвижения к мирной сделке
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в ОАЭ заявил, что пришло время для его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает The Wall Street Journal.
«Нам пора просто сделать это», – сказал он, добавив, что хотел бы встретиться с российским лидером, «как только мы сможем это организовать».
Высказывание прозвучало на фоне переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Российскую сторону на них возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Заседание открыл глава МИД Турции Хакан Фидан, заявив, что «стремление к миру открывает новые возможности».
Как передает WSJ, по мнению европейских дипломатов, Кремль изначально стремился организовать прямой диалог между Путиным и Трампом без участия президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
Как писал ранее Reuters со ссылкой на Трампа, вопрос о встрече двух лидеров могут решить в течение 2–3 недель.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая.
Стороны по итогам встречи подтвердили подготовку к обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» и анонсировали следующий раунд переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились представить свое видение прекращения огня, а Киев запросил встречу лидеров двух стран. По его словам, российская сторона удовлетворена результатом.