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Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для продвижения к мирной сделке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в ОАЭ заявил, что пришло время для его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает The Wall Street Journal.

«Нам пора просто сделать это», – сказал он, добавив, что хотел бы встретиться с российским лидером, «как только мы сможем это организовать».

Высказывание прозвучало на фоне переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Российскую сторону на них возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Заседание открыл глава МИД Турции Хакан Фидан, заявив, что «стремление к миру открывает новые возможности».

Как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле.
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16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан.

На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. / РИА Новости

Как передает WSJ, по мнению европейских дипломатов, Кремль изначально стремился организовать прямой диалог между Путиным и Трампом без участия президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Как писал ранее Reuters со ссылкой на Трампа, вопрос о встрече двух лидеров могут решить в течение 2–3 недель.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая.

Стороны по итогам встречи подтвердили подготовку к обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000» и анонсировали следующий раунд переговоров. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились представить свое видение прекращения огня, а Киев запросил встречу лидеров двух стран. По его словам, российская сторона удовлетворена результатом.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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