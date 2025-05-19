«Мы на правильном пути». Что сказал Путин по итогам разговора с Трампом

«Мы на правильном пути». Что сказал Путин по итогам разговора с ТрампомПутин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта и прекращение огня
Президенты России и США провели телефонный разговор, посвященный урегулированию украинского конфликта. По его завершении Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал, о чем он говорил с Дональдом Трампом. «Ведомости» собрали главное из его выступления.
Разговор продолжался более двух часов. Он был очень содержательным, откровенным и весьма полезным.
Путин поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.
Трамп обозначил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия.
Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру.
Россия предложит работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В нем будут определены принципы урегулирования, сроки возможного мирного соглашения.
Путин не исключил возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договорённостей.
Переговоры в Стамбуле дают основания полагать, что «мы в целом на правильном пути».
Российская и украинская стороны должны найти те компромиссы, которые бы устроили все стороны.
Главное для России – устранить первопричины кризиса.