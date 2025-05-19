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«Мы на правильном пути». Что сказал Путин по итогам разговора с Трампом

Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта и прекращение огня
Михаил Беляев
Елена Мухаметшина / Ведомости
Елена Мухаметшина / Ведомости

Президенты России и США провели телефонный разговор, посвященный урегулированию украинского конфликта. По его завершении Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал, о чем он говорил с Дональдом Трампом. «Ведомости» собрали главное из его выступления.

  • Разговор продолжался более двух часов. Он был очень содержательным, откровенным и весьма полезным.

  • Путин поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

  • Трамп обозначил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и перемирия.

  • Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру.

  • Россия предложит работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В нем будут определены принципы урегулирования, сроки возможного мирного соглашения.

  • Путин не исключил возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договорённостей.

  • Переговоры в Стамбуле дают основания полагать, что «мы в целом на правильном пути».

  • Российская и украинская стороны должны найти те компромиссы, которые бы устроили все стороны.

  • Главное для России – устранить первопричины кризиса.

  • Позднее Дмитрий Песков или помощник Юрий Ушаков разъяснят позднее детали состоявшегося разговора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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