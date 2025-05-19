Трамп: РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня

«Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, – о прекращении войны», – написал он в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что условия завершения конфликта будут согласованы между двумя сторонами. Он подчеркнул, что сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.