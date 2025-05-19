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Трамп: РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня

Президент США назвал разговор с Путиным очень хорошим
Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал прошедший разговор с Владимиром Путиным очень хорошим.

«Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, – о прекращении войны», – написал он в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что условия завершения конфликта будут согласованы между двумя сторонами. Он подчеркнул, что сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.

Трамп также напомнил, что Ватикан выразил сильную заинтересованность в проведении переговоров на своей территории. «Пусть процесс начнется!» – написал Трамп.

Американский президент также отметил, что Россия хочет масштабной торговли с США после завершения боевых действий. «У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал безграничен», – отметил президент. Украина, по словам Трампа, тоже может стать крупным бенефициаром торговых отношений.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 19 мая. Разговор продолжался 2 часа. Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным». Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Президент подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

16 мая в турецком Стамбуле прошли первые с 2022 г. прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и Зеленского.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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