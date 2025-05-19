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Главные заявления Путина и Трампа по итогам переговоров

Главы государств обсудили пути к миру на Украине
Ведомости
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президенты России и США провели двухчасовой разговор. Он был посвящен вопросам урегулирования украинского конфликта. По его итогам два лидера выступили с заявлениями, в которых охарактеризовали разговор как очень хороший и содержательный. «Ведомости» публикуют подборку их главных тезисов.

Владимир Путин:

  • Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру.

  • Россия предложит работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Будут определены принципы урегулирования и сроки возможного мирного соглашения.

  • И Россия и Украина должны найти компромиссы, которые бы устроили все стороны.

  • Главное для России – устранить первопричины кризиса.

Дональд Трамп:

  • Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта.

  • Условия мира будут обсуждаться между двумя сторонами. Трамп оповестил об этом европейских лидеров.

  • Ватикан выразил большую заинтересованность в проведении переговоров на своей территории.

  • Россия хочет вести масштабную торговлю с США, и Трамп это поддерживает.

  • Экономический потенциал России безграничен.

  • Украина может стать крупным бенефициаром в области торговли в процессе восстановления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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