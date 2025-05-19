Главные заявления Путина и Трампа по итогам переговоров

Главные заявления Путина и Трампа по итогам переговоровГлавы государств обсудили пути к миру на Украине
Президенты России и США провели двухчасовой разговор. Он был посвящен вопросам урегулирования украинского конфликта. По его итогам два лидера выступили с заявлениями, в которых охарактеризовали разговор как очень хороший и содержательный. «Ведомости» публикуют подборку их главных тезисов.
Владимир Путин:
Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Стороны должны определить наиболее эффективные пути движения к миру.
Россия предложит работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Будут определены принципы урегулирования и сроки возможного мирного соглашения.
И Россия и Украина должны найти компромиссы, которые бы устроили все стороны.
Главное для России – устранить первопричины кризиса.
Дональд Трамп:
Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта.
Условия мира будут обсуждаться между двумя сторонами. Трамп оповестил об этом европейских лидеров.
Ватикан выразил большую заинтересованность в проведении переговоров на своей территории.
- Россия хочет вести масштабную торговлю с США, и Трамп это поддерживает.
Экономический потенциал России безграничен.
Украина может стать крупным бенефициаром в области торговли в процессе восстановления.