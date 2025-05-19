Главные заявления Путина и Трампа по итогам переговоров

Президенты России и США провели двухчасовой разговор. Он был посвящен вопросам урегулирования украинского конфликта. По его итогам два лидера выступили с заявлениями, в которых охарактеризовали разговор как очень хороший и содержательный. «Ведомости» публикуют подборку их главных тезисов.