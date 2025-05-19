Путин: прекращение огня возможно при достижении соответствующих договоренностей

Путин: прекращение огня возможно при достижении соответствующих договоренностейОб этом заявил президент после двухчасового разговора с Трампом
Прекращение огня с Украиной возможно при достижении соответствующих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Разговор продолжался два часа.
Путин провел разговор из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Благодаря защищенным каналам связи, по словам журналиста Павла Зарубина, президент может вести переговоры практически из любого места.
До начала диалога пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разговор пройдет в рамках принятых решений на переговорах в Стамбуле 16 мая. Тогда Песков предположил, что встреча главы РФ и Трампа должна быть «результативной».
На прямых переговорах России и Украины стороны приняли решение об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». После встречи Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта.