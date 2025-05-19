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Путин: прекращение огня возможно при достижении соответствующих договоренностей

Об этом заявил президент после двухчасового разговора с Трампом
Ведомости

Прекращение огня с Украиной возможно при достижении соответствующих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Разговор продолжался два часа.

Путин провел разговор из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Благодаря защищенным каналам связи, по словам журналиста Павла Зарубина, президент может вести переговоры практически из любого места.

До начала диалога пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что разговор пройдет в рамках принятых решений на переговорах в Стамбуле 16 мая. Тогда Песков предположил, что встреча главы РФ и Трампа должна быть «результативной».

На прямых переговорах России и Украины стороны приняли решение об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». После встречи Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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