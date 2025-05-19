Путин проводит разговор с Трампом из образовательного комплекса в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Он подчеркнул, что глава государства может проводить телефонные разговоры практически из любого места, поскольку они ведутся по защищенным каналам связи.
Зарубин также анонсировал, что в 20:00 мск на телеканале «Россия» расскажут о деталях переговоров Путина и Трампа.
Это третья беседа лидеров стран после возвращения Трампа в Белый дом. Вице-президент Джей Ди Вэнс объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Песков говорил, что разговор президентов РФ и США пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Он обещал, что по результатам телефонного разговора Кремль даст «максимально возможное сообщение».
16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотреть вариант встречи Путина и Зеленского. После переговоров Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта.