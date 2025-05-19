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Путин проводит разговор с Трампом из образовательного комплекса в Сочи

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проводит телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом из здания образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он подчеркнул, что глава государства может проводить телефонные разговоры практически из любого места, поскольку они ведутся по защищенным каналам связи.

Зарубин также анонсировал, что в 20:00 мск на телеканале «Россия» расскажут о деталях переговоров Путина и Трампа.

Это третья беседа лидеров стран после возвращения Трампа в Белый дом. Вице-президент Джей Ди Вэнс объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Песков говорил, что разговор президентов РФ и США пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Он обещал, что по результатам телефонного разговора Кремль даст «максимально возможное сообщение».

16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотреть вариант встречи Путина и Зеленского. После переговоров Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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