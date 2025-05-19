Разговор Трампа и Путина начался

Это третья беседа лидеров стран после возвращения Трампа в Белый дом. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня говорил, что разговор президентов РФ и США пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Он обещал, что по результатам телефонного разговора Кремль даст «максимально возможное сообщение».