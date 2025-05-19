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Белый дом анонсировал заявление Трампа по итогам звонков Путину и Зеленскому

Ведомости

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует сделать публичное заявление после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

По ее словам, после разговора с Путиным Трамп позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся», – сказала она журналистам.

Левитт пояснила, что переговоры между Трампом и Путиным запланированы на 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск).

18 мая «Ведомости» сообщали, что предстоящий звонок Трампа Путину может стать ключевым шагом в процессе урегулирования украинского конфликта. Сам американский лидер анонсировал разговор в своей соцсети Truth Social, отметив, что обсудит с российским президентом пути урегулирования ситуации вокруг Украины, а также вопросы торговли.

Информацию о подготовке телефонных переговоров подтверждал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если звонок состоится, это будет уже третья официальная беседа лидеров с момента начала работы нынешней администрации США. Первые два разговора прошли 12 февраля и 18 марта.

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф выразил уверенность, что предстоящая беседа станет успешной и поможет «расчистить затор» в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 18 мая. Источник в окружении украинского президента также подтвердил газете The Washington Post, что Киев ожидает от Трампа последующего звонка для обсуждения достигнутых договоренностей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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