Белый дом анонсировал заявление Трампа по итогам звонков Путину и Зеленскому
Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует сделать публичное заявление после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
По ее словам, после разговора с Путиным Трамп позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
«Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся», – сказала она журналистам.
Левитт пояснила, что переговоры между Трампом и Путиным запланированы на 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск).
18 мая «Ведомости» сообщали, что предстоящий звонок Трампа Путину может стать ключевым шагом в процессе урегулирования украинского конфликта. Сам американский лидер анонсировал разговор в своей соцсети Truth Social, отметив, что обсудит с российским президентом пути урегулирования ситуации вокруг Украины, а также вопросы торговли.
Информацию о подготовке телефонных переговоров подтверждал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если звонок состоится, это будет уже третья официальная беседа лидеров с момента начала работы нынешней администрации США. Первые два разговора прошли 12 февраля и 18 марта.
Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф выразил уверенность, что предстоящая беседа станет успешной и поможет «расчистить затор» в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 18 мая. Источник в окружении украинского президента также подтвердил газете The Washington Post, что Киев ожидает от Трампа последующего звонка для обсуждения достигнутых договоренностей.