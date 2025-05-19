Белый дом анонсировал заявление Трампа по итогам звонков Путину и Зеленскому

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф выразил уверенность, что предстоящая беседа станет успешной и поможет «расчистить затор» в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News 18 мая. Источник в окружении украинского президента также подтвердил газете The Washington Post, что Киев ожидает от Трампа последующего звонка для обсуждения достигнутых договоренностей.