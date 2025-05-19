Куда движутся переговоры по урегулированию украинского конфликта

В интервью телеканалу Fox News (17 мая мск) Трамп подчеркнул собственную убежденность в невозможности какого-либо позитивного результата в переговорах без его участия. «У меня очень хорошие отношения с Путиным <…> У меня был очень жесткий разговор с Зеленским <...> у него нет карт <...> никто не использует рычаг давления лучше, чем я <...> я использую это (введение новых санкций в отношении России. – «Ведомости»), если нужно», – сказал Трамп после нескольких попыток журналиста узнать у него, будет ли он оказывать давление на Москву или нет.