Куда движутся переговоры по урегулированию украинского конфликта

Куда движутся переговоры по урегулированию украинского конфликтаЗвонок Дональда Трампа Владимиру Путину может стать ключевым пунктом процесса
Вечером по московскому времени 19 мая может состояться телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в своей соцсети Truth Social объявил сам американский лидер. В качестве возможных тем он перечислил пути урегулирования украинского конфликта и торговлю. Потом Трамп намерен созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Далее они вместе будут говорить с «разными членами НАТО». По словам Трампа, он надеется, что в результате будет согласовано и установлено перемирие, которое в итоге должно привести к завершению конфликта.
Информацию о подготовке звонка между Трампом и Путиным журналистам подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разговор готовится», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»). Если звонок состоится, то это будет третий по счету официальный разговор двух лидеров. Первый состоялся 12 февраля, второй – 18 марта. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф считает, что разговор лидеров будет успешным и приведет к «расчистке затора» в процессе урегулирования. Об этом он заявил в передаче на телеканале ABC News 18 мая. Источник в окружении украинского президента подтвердил газете The Washington Post, что в Киеве также ожидают беседу с Трампом.
При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц 18 мая в Риме заявил журналистам о намерении вместе с «четырьмя главами государств и правительств» (имеются в виду Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск) переговорить с Трампом непосредственно перед его звонком Путину. До переговоров в Стамбуле европейцы продолжали настаивать на немедленном прекращении огня на 30 дней перед их началом.
Переговоры перед звонком
Заявление Трампа о звонке появилось после проведения 16 мая в Стамбуле первых за три года прямых переговоров украинской и российской делегаций при прямом посредничестве Турции. Они шли менее двух часов.
По их итогам глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский перечислил несколько достигнутых договоренностей, включая обмен военнопленными «1000 на 1000», принятие к сведению запроса Украины на прямые переговоры между главами государств, а также представление друг другу своего видения «возможного будущего прекращения огня». Чиновник заявил об удовлетворенности результатом переговоров и готовности продолжать контакты.
В чем суть законопроекта Грэма
В интервью телеканалу Fox News (17 мая мск) Трамп подчеркнул собственную убежденность в невозможности какого-либо позитивного результата в переговорах без его участия. «У меня очень хорошие отношения с Путиным <…> У меня был очень жесткий разговор с Зеленским <...> у него нет карт <...> никто не использует рычаг давления лучше, чем я <...> я использую это (введение новых санкций в отношении России. – «Ведомости»), если нужно», – сказал Трамп после нескольких попыток журналиста узнать у него, будет ли он оказывать давление на Москву или нет.
С похожими вопросами, но уже 18 мая, пришлось столкнуться госсекретарю Марко Рубио. В интервью телеканалу CBS News он подчеркнул, что сенаторы готовы проголосовать за законопроект (см. врез) сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающий введение вторичных санкций за покупку российской нефти. При этом госсекретарь отметил, что администрация попросила конгресс дать ей немного времени, чтобы оценить прогресс на украинском направлении. По словам Рубио, который до назначения возглавлял комитет сената по иностранным делам, санкционная инициатива обладает поддержкой 77 из 100 сенаторов. Он не исключил, что авторы документа смогут увеличить это количество до 80.
«На протяжении почти двух месяцев мы последовательно предупреждали россиян, что это случится (одобрение конгрессом новых санкций. – «Ведомости»), если не будет прогресса», – сказал Рубио.
Если информация Рубио об уровне поддержки законопроекта среди конгрессменов верна, то этих голосов будет достаточно не только для его принятия, но и обхода президентского вето, если Трамп попытается его использовать. Республиканская партия сохраняет большинство в обеих палатах конгресса. Голосование по законопроекту пока не проводилось и не назначено.
Что говорят эксперты
Пока главной характеристикой текущего этапа российско-украинского диалога является оценка позиций сторон, чтобы впоследствии прийти к общему знаменателю, отмечает политолог Александр Немцев. Он полагает, что европейцы поддержат позицию украинцев, но определяющей станет позиция американцев и их готовность принять российское видение решения конфликта. «У Вашингтона для этого есть инструменты давления, учитывая сохраняющуюся зависимость Украины от военной и экономической помощи, а также наличие соглашения по редкоземельным металлам», – добавил он. По его словам, сегодня российская сторона не согласится останавливать боевые действия без решения вопроса о первопричинах конфликта и вывода украинских войск из четырех новых регионов.
Отсутствие заявлений о провале переговоров с двух сторон – позитивный итог российско-украинского диалога, хотя изначально украинская сторона приехала в Стамбул с целью его срыва, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В пользу этого сыграла и позиция Трампа, считает он: «Представленные в ближайшее время позиции сторон будут радикально отличаться друг от друга, после чего продолжится длительный переговорный трек. Параллельно начнутся обсуждения окончательного мирного урегулирования на основе проекта стамбульского соглашения для устранения первопричин конфликта и с учетом изменившихся территориальных реалий».
Однако Суслов исключил вероятность в ближайшее время решительных дипломатических прорывов. Для этого, полагает эксперт, должна состояться личная встреча Трампа с Путиным. «Это означает, что главными субъектами международного кризиса являются в первую очередь Россия и США. Возможный российско-американский саммит приведет также к окончательной маргинализации Евросоюза», – заметил эксперт.
Заявление Рубио о возможном введении новых санкций против России – элемент информационного давления, продолжает Суслов. Сам Трамп, подчеркивает политолог, не заинтересован в новых санкциях.
Во-первых, это будет означать выход Москвы из переговорного процесса и невозможность урегулирования украинского кризиса дипломатическими способами, что нанесет серьезный имиджевый удар по американскому президенту. Во-вторых, новые санкции приведут к разрушению процесса нормализации российско-американских отношений, отметил политолог: «Напротив, администрация Белого дома видит Москву в качестве потенциально важного партнера, например в части заключения новой сделки по иранской ядерной программе».