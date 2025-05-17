В Кремле разъяснили, при каких условиях возможна встреча Путина и Зеленского

Песков подтвердил, что на переговорах стороны договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Эти условия он тоже не стал раскрывать, добавив, что переговоры «идут и должны идти в закрытом режиме». Он также не стал отвечать, когда и где пройдет следующий раунд переговоров, отметив, что пока предстоит сделать то, о чем условились в Стамбуле. В том числе провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000.