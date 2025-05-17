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В Кремле разъяснили, при каких условиях возможна встреча Путина и Зеленского

Она может состояться при достижении договоренностей переговорными группами
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами. Об этом журналистам сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна», – сказал Песков, не уточнив, что это за договоренности.

Представитель Кремля подчеркнул, что для России важно, кто будет подписывать документы с украинской стороны: «При этом при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы».

Песков подтвердил, что на переговорах стороны договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня. Эти условия он тоже не стал раскрывать, добавив, что переговоры «идут и должны идти в закрытом режиме». Он также не стал отвечать, когда и где пройдет следующий раунд переговоров, отметив, что пока предстоит сделать то, о чем условились в Стамбуле. В том числе провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000.

На уточняющий вопрос Reuters о том, действительно ли среди условий, которые озвучила Россия на переговорах – нейтральный статус Украины, признание новых регионов в составе России и отказ от взаимных репараций, Песков также не стал отвечать. Он подчеркнул, что переговоры должны вестись за закрытыми дверями – «это в интересах результативности этих переговоров».

Контактов России и США после российско-украинских переговоров 16 мая не было, сказал Песков: «Если разговор президенты Путин и [Дональд] Трамп посчитают целесообразным провести, мы вас проинформируем».

Днем 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле прошли двухчасовые переговоры делегаций России и Украины. Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Украины Рустем Умеров. Москва и Киев договорились подготовить и произвести крупнейший с начала спецоперации обмен пленными «1000 на 1000» и обменяться своим видением планов возможного прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стороны согласились на проведение следующего раунда переговоров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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