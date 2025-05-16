Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры России и Украины в Стамбуле

Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры России и Украины в СтамбулеСтороны сумели договориться о масштабном обмене пленными, отметили журналисты
В Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между представителями России и Украины. Встреча продолжалась почти два часа и проходила в закрытом для прессы режиме во дворце Долмабахче – там же, где проходили переговоры в 2022 г.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. В переговорах также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По итогам встречи Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил договоренности по обмену пленными. Ожидается, что детали и сроки реализации будут проработаны дополнительно. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что по итогам переговоров достигнута договоренность о проведении новой встречи между делегациями.
«Ведомости» собрали реакции в иностранных СМИ на прошедшие переговоры.
«Первые прямые мирные переговоры между Россией и Украиной с 2022 г. завершились менее чем через два часа, и, хотя обе стороны договорились о крупном обмене пленными, они явно расходились во мнениях по ключевым условиям прекращения боевых действий. Обе стороны сидели друг напротив друга за U-образным столом во дворце Долмабахче, но оставались далеко друг от друга в своих условиях прекращения войны. [Дональд] Трамп, который оказывал давление как на Москву, так и на Киев с целью прекращения конфликта, заявил, что встреча между ним и президентом России Владимиром Путиным состоится, «как только мы сможем это организовать».
«Сам факт того, что делегации из каждой страны находились в одном помещении, был важным событием <...> Россия потребовала, чтобы Украина уступила территории, которые все еще находятся под контролем Киева, во время переговоров лицом к лицу, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров. Украина уже давно отвергает эту позицию. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши назвали требования России на переговорах «неприемлемыми».
«Украина призывает к встрече Зеленского и Путина в качестве «следующего шага». Министр обороны Украины Рустем Умеров говорит, что третья цель его страны – провести «переговоры на высоком уровне».
«Украина заручилась поддержкой своих западных союзников в пятницу после того, как Киев и Москва не смогли договориться о прекращении огня на первых прямых переговорах за более чем три года <...> Россия выразила удовлетворение встречей и заявила, что готова продолжить контакты. Обе страны заявили, что договорились об обмене 1000 военнопленных, что станет крупнейшим подобным обменом. Но Киев, который хочет, чтобы Запад ввел более жесткие санкции, если Москва не согласится на предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня, немедленно начал призывать своих союзников к более решительным действиям».
«Присутствие Владимира Путина в Стамбуле для переговоров со своим украинским коллегой никогда серьезно не рассматривалось ни в Москве, ни, более того, я думаю, Владимиром Зеленским и его европейскими сторонниками», – сказал эксперт по России, научный сотрудник парижского Института международных и стратегических связей Арно Дюбьен».
«После переговоров, которые длились 1 час 40 минут, лидеры украинской и российской делегаций подтвердили на брифингах, что они договорились об обмене по 1000 пленных в ближайшее время. Короткие переговоры при посредничестве Турции были посвящены в основном требованию Украины о прекращении огня до начала каких-либо серьезных мирных переговоров».
«Россия потребовала от Киева вывести войска из четырех занятых Кремлем украинских регионов в обмен на прекращение огня. Украинский дипломатический источник заявил, что эти предложения «оторваны от реальности выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее».
«Делегации встретились в пятницу во дворце Долмабахче в Стамбуле, где обеим сторонам не удалось договориться о прекращении огня, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа, который призывал положить конец войне.
Но, прежде чем они завершили заседание, Киев и Москва договорились об обмене по 1000 военнопленных с каждой стороны. По словам глав обеих делегаций, это был бы самый масштабный обмен».