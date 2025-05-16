Как зарубежные СМИ отреагировали на переговоры России и Украины в Стамбуле

«Первые прямые мирные переговоры между Россией и Украиной с 2022 г. завершились менее чем через два часа, и, хотя обе стороны договорились о крупном обмене пленными, они явно расходились во мнениях по ключевым условиям прекращения боевых действий. Обе стороны сидели друг напротив друга за U-образным столом во дворце Долмабахче, но оставались далеко друг от друга в своих условиях прекращения войны. [Дональд] Трамп, который оказывал давление как на Москву, так и на Киев с целью прекращения конфликта, заявил, что встреча между ним и президентом России Владимиром Путиным состоится, «как только мы сможем это организовать».