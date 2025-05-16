Главные заявления Мединского и Умерова после переговоров в Стамбуле

Главные заявления Мединского и Умерова после переговоров в СтамбулеОбмен пленными 1000 на 1000 и возможность встречи Путина и Зеленского
В Стамбуле завершен первый раунд российско-украинских переговоров. Они длились менее двух часов. После их окончания главы делегаций выступили с первыми заявлениями. Среди них – масштабный обмен пленными. «Ведомости» собрали главное из выступлений двух сторон.
Глава российской делегации Владимир Мединский:
Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.
Анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 в ближайшие дни.
Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
Российская делегация удовлетворена результатом переговоров.
Глава украинской делегации Рустем Умеров:
Украинская сторона на переговорах обсуждала прежде всего «все модальности» прекращения огня.
Обсуждались вопросы обмена пленным. В ближайшее время может пройти обмен 1000 на 1000.
Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран.