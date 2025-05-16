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Главные заявления Мединского и Умерова после переговоров в Стамбуле

Обмен пленными 1000 на 1000 и возможность встречи Путина и Зеленского
Ведомости
ТАСС
ТАСС

В Стамбуле завершен первый раунд российско-украинских переговоров. Они длились менее двух часов. После их окончания главы делегаций выступили с первыми заявлениями. Среди них – масштабный обмен пленными. «Ведомости» собрали главное из выступлений двух сторон.

Глава российской делегации Владимир Мединский:

  • Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.

  • Анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 в ближайшие дни.

  • Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.

  • Российская делегация удовлетворена результатом переговоров.

Глава украинской делегации Рустем Умеров:

  • Украинская сторона на переговорах обсуждала прежде всего «все модальности» прекращения огня.

  • Обсуждались вопросы обмена пленным. В ближайшее время может пройти обмен 1000 на 1000.

  • Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран.

Как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле.
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16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. Встрече предшествовало общение украинцев с представителями США и Турции. Непосредственно на переговорах, которые продлились чуть менее двух часов, присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан.

На фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров делегаций Турции, США и Украины в Стамбуле. / РИА Новости

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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