Переговоры России и Украины в Стамбуле. Онлайн

10:27. По информации украинских СМИ, в Стамбуле завершилась встреча Ермака, Сибиги и Умерова, который возглавляет делегацию, с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Украинские представители также поговорили со спецпредставителем США Китом Келлогом. Напомним, по информации турецких СМИ, перед стартом российско-украинских переговоров Украина проведет отдельную встречу с Турцией и США. Ее начало ожидается в 10:45.