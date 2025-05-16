Переговоры России и Украины в Стамбуле. Онлайн

Переговоры России и Украины в Стамбуле. ОнлайнДелегация Киева провела встречу с представителями Турции и США
12:47. Российская делегация прибыла на место проведения переговоров, сообщают «Известия».
12:43. Российская делегация выехала на переговоры с Украиной.
12:35. Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивными прошедшие трехсторонние переговоры с США и Турцией.
12:26. По информации ТАСС, представители США переговорят с представителями России до прямого контакта с Украиной. Ранее «Интерфакс» сообщал, что Россия выступила против присутствия США и Турции на самих переговорах.
12:16. Агентство Reuters пишет со ссылкой на собственные источники, что украинская делегация обсудит на переговорах возможную встречу Путина и Зеленского. Также, по данным агентства, Киев считает приоритетным вопрос прекращения огня.
12:12. Делегация Киева прибыла на место переговоров, сообщают украинские СМИ. По информации ТАСС, российские переговорщики пока не прибыли на место.
11:59. Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились. Они продолжались около часа. По плану российско-украинские переговоры должны стартовать в 12:30.
11:34. BBC сообщает, что представитель Госдепартамента Майкл Энтон проведет отдельную встречу с Мединским. Присутствовать на переговорах России и Украины он не будет.
11:08. По информации «Интерфакса», в Стамбуле планируются именно прямые переговоры Россия-Украина. Представитель Турции покинет их после приветствия. Ранее сообщалось о трехсторонней встрече. Российская делегация также выступает против присутствия представителей США, сообщает агентство.
10:55. Начинаются переговоры Украины, США и Турции, сообщает МИД принимающей страны. Во встрече участвует госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Кит Келлог и посол в Турции Том Баррак. С украинской стороны – глава офиса Зеленского Ермак, министр обороны Умеров и глава МИД Сибига. Возглавляет встречу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
10:54. Der Spiegel со ссылкой на советника администрации украинского президента пишет, что офис Зеленского охватила паника из-за переговоров. Нервозность нарастает, так как «никто не понимает, что происходит», рассказал журналистам чиновник. При этом сам Зеленский, утверждает издание, возмущен тем, что ему приходится постоянно подстраиваться под Трампа.
10:48. Российская делегация пока не выезжала к месту переговоров, сообщает «РИА Новости».
10:27. По информации украинских СМИ, в Стамбуле завершилась встреча Ермака, Сибиги и Умерова, который возглавляет делегацию, с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Украинские представители также поговорили со спецпредставителем США Китом Келлогом. Напомним, по информации турецких СМИ, перед стартом российско-украинских переговоров Украина проведет отдельную встречу с Турцией и США. Ее начало ожидается в 10:45.
10:18. Турецкая делегация прибыла во дворец Долмабахче, сообщают корреспонденты телеканала «Звезда» и «Известий».
9:56. Reuters пишет, что США на переговорах будет представлять директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон.
9:54. Турецкая Haberturk подтверждает расписание переговоров: встреча Турция-США-Украина состоится в 10:45. Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция — в 12:30.
9:49. По информации AFP, госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул.
Сегодня в Стамбуле должны начаться первые за три года российско-украинские переговоры. Их ждали еще вчера, но украинская миссия так и не прибыла во дворец Долмабахче.
Российская делегация обещала ждать украинскую начиная с 10:00 мск. Источники «РИА Новости» при этом сообщают, что трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30. Перед этим у украинской стороны, по данным агентства, намечена отдельная встреча с представителями США и Турции.
Россия рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение процесса урегулирования, прерванного в 2022 г. Глава делегации Владимир Мединский называл целью встречи долгосрочное мирное урегулирование и устранение первопричин конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об обсуждении прекращения огня. Он также еще раз отказался признавать российскими Крым и четыре новых региона. Их признание частью России президент Владимир Путин называл одним из ключевых моментов в прекращении военного противостояния (подробнее о возможных условиях урегулирования «Ведомости» писали ранее).
На встрече ожидается присутствие представителей США. Госсекретарь Марко Рубио связывал прогресс в переговорах в Стамбуле с возможной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Сам Трамп при этом говорил, что «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с Путиным.