Россия и Украина приготовились к переговорам

Россия и Украина приготовились к переговорамЗеленский пошел на них из уважения к Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану
Помощник президента России Владимир Мединский в ночь на 16 мая заявил, что российская делегация под его руководством будет ждать украинскую сторону с 10 утра 16 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с российской делегацией во дворце Долмабахче. Anadolu со ссылкой на источники в МИД Турции по итогам встречи сообщило, что на 16 мая запланирована трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция.
Переговорная команда России рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение процесса урегулирования, прерванного в 2022 г., заявил 15 мая прессе Мединский. «Делегация настроена на поиск развязок и точек соприкосновения. Задача – выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – сказал Мединский. По его словам, Путин поставил задачи и определил переговорную позицию еще по итогам совещания со всеми командующими боевыми действиями с Украиной накануне 14 мая. Российская делегация «готова к возобновлению переговоров с Украиной и сохраняет рабочий настрой перед переговорами в Стамбуле».
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару утром 15 мая. Его встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом началась несколько позже назначенного времени – в 13.00 мск – во дворце главы государства. Перед встречей Зеленский назвал состав и уровень делегации России в Стамбуле «бутафорским». Глава МИД России Сергей Лавров в ответ назвал Зеленского «жалким человеком», отметив, что переговоры в Стамбуле остаются «интригой» и надо дать им шанс. «Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле», – сказал министр иностранных дел России.
Эрдоган до встречи с Зеленским заявил, что контакты по конфликту России и Украины «открыли новые возможности». Он выразил уверенность, что «шанс упущен не будет» (цитата по Anadolu). Его переговоры с Зеленским длились около трех часов.
Турция с 2022 г. накопила опыт посредничества между Россией и Украиной, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. Он напомнил, что Анкара уже играла важную роль в зерновой сделке и обмене пленными, а Эрдоган заинтересован во внешнеполитическом успехе, чтобы сместить внимание внутри Турции с экономической ситуации и борьбы с оппозицией на дипломатические победы. Окончание конфликта нужно Эрдогану еще и потому, что, как ожидается, это даст турецким компаниям прибыль от восстановления Украины, добавляет эксперт: «Турция теперь не может получать экономические выгоды от российско-украинского противостояния из-за усиления давления на страну со стороны ЕС и США». При этом, замечает Дюрре, у Анкары почти нет рычагов давления на Москву, зато есть на Киев: «Эрдоган в Анкаре пытался убедить Зеленского реально сесть за стол переговоров».
Зеленский после встречи с президентом Турции собрал в посольстве Украины пресс-конференцию.
Там он заявил, что в Стамбул он направляет делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым – рангом выше, чем лица от России. «Мы не видим среди тех, кто приехал [от России], тех, кто принимает решения. Несмотря на это, из-за уважения к [президенту США Дональду] Трампу, Турции и к Эрдогану, желая попробовать договориться, желая попытаться достичь первых шагов к деэскалации, я решил отправить в Стамбул нашу делегацию», – сказал он. По его словам, украинская делегация встретится в Стамбуле с американцами и останется там и 16 мая. В заключение Зеленский посетовал, что США давят на Киев больше, чем на Москву.
На момент подписания номера в печать переговоры украинской стороны с уполномоченными от России не начались. Зеленский допускал их как вечером 15 мая, так и 16 мая. ТАСС со ссылкой на свои источники вечером 15 мая сообщил, что в этот день переговоров с Украиной не будет «в силу логистики».
Назначение Умерова главой делегации и объявленная цель переговоров в виде 30-дневного перемирия значит, что Киев не заинтересован в окончании конфликта, а хочет передышки, считает завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Это не отвечает российским интересам, так как не разрешает глубинные причины кризиса, говорит эксперт.
В Анталье на юге Турции 15 мая прошел неформальный саммит глав МИДов членов НАТО. Перед его началом глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио. На полях саммита глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для урегулирования конфликта открылось окно возможностей и страны альянса обсудят поддержку решения проблемы. При этом Рубио на саммите в Анталье заявил о критическом значении Европы в переговорах России и Украины, сообщил госдепартамент на своем сайте. Фидан позже подтвердил отправку делегации наблюдателей от США в Стамбул. Вместе с Рубио там должен быть спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По мнению Скорикова, Зеленский пытался использовать переговоры в Стамбуле для информационной кампании, чтобы обвинить Москву в недоговороспособности и попытаться перетянуть Трампа на свою сторону.
Сам Трамп по дороге из Катара в ОАЭ заявил, что «не разочарован» тем, что Путин не приехал в Турцию. «С чего бы мне быть [разочарованным]? Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял. Послушайте, ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он (Путин. – «Ведомости») не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался», – заявил Трамп (цитата по аудиозаписи, опубликованной на сайте Белого дома). Трамп сначала допускал приезд в Турцию, но потом сослался на загруженность из-за визита в Катар, а затем, по данным Reuters, передумал. Рубио вечером 15 мая заявил, что США примут решение о возможной встрече Путина и Трампа по итогам переговоров по Украине в Стамбуле.
Трамп занял удобную, ни к чему не обязывающую позицию и, возможно, его демагогия и ответ России были проверкой или блефом, чтобы удержать внимание и иллюзию переговоров, допускает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. В сухом остатке пока застопорившийся процесс, требующий срочной реанимации. По словам Кошкина, стороны вернулись к тому, с чего начинали, а Трамп, только что солидаризировавшийся с Зеленским, снова сменил риторику.
«Возвращение к стамбульскому формату символично и более выгодно для России как отсылка к началу 2022 г. Сигнал прост: позиция Москвы не поменялась, поскольку в ее понимании коренные причины конфликта не устранены», – говорит Кошкин. При этом Скориков считает, что и при срыве переговоров в Стамбуле Белый дом не откажется от посреднической миссии и продолжит оказывать давление то на Москву, то на Киев.