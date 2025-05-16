Россия и Украина приготовились к переговорам

Сам Трамп по дороге из Катара в ОАЭ заявил, что «не разочарован» тем, что Путин не приехал в Турцию. «С чего бы мне быть [разочарованным]? Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял. Послушайте, ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Очевидно, он (Путин. – «Ведомости») не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался», – заявил Трамп (цитата по аудиозаписи, опубликованной на сайте Белого дома). Трамп сначала допускал приезд в Турцию, но потом сослался на загруженность из-за визита в Катар, а затем, по данным Reuters, передумал. Рубио вечером 15 мая заявил, что США примут решение о возможной встрече Путина и Трампа по итогам переговоров по Украине в Стамбуле.