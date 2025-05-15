Как может отреагировать рубль на переговоры в Стамбуле

Как может отреагировать рубль на переговоры в СтамбулеК 15 мая он укрепился до максимума за два года
Официальный курс доллара ЦБ на 15 мая опустился до минимумов за два года. Он установлен на отметке 80,22 руб./$. Последний раз на уровне ниже 80,5 руб./$ котировки находились в мае 2023 г. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%. Основной причиной восходящей динамики экономисты называют слабый импорт и геополитическую повестку. Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, они должны начаться 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в переговорах.
Эксперты считают российскую валюту избыточно крепкой, но не исключают и дальнейшего ее роста в случае позитивных новостей о завершении конфликта России и Украины.
Любые улучшения геополитической ситуации приведут к укреплению рубля до 70–80 руб./$, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он добавляет, что при негативном исходе диалога лидеров стран курс может довольно быстро вернуться в диапазон 90–100 руб./$. При этом спекулятивный иностранный капитал может уже сейчас просачиваться на российский рынок через дружественные юрисдикции в расчете на потепление отношений РФ и США и частичное смягчение санкций, допускает Васильев. Спрогнозировать влияние геополитики сейчас сложно, так как рынок часто впадает в крайности: либо переоценивает новости, либо никак не реагирует на них, говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Для фундаментальной оценки влияния переговоров России и Украины на курс нужны конкретные решения и их исполнение, уверен он.
В будущем на фоне изменений геополитического контекста возможен дополнительный приток иностранного капитала, что может сказаться на укреплении рубля, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Обратную ситуацию – ослабление курса – может спровоцировать укрепление импорта, в том числе на фоне внешнеполитических событий, говорит Орлова.
Основным фактором укрепления рубля по-прежнему остается соотношение спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем рынке, сказано в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ. В апреле спрос на валюту со стороны клиентов банков (нефинансовых организаций, некредитных финансовых организаций и нерезидентов) достиг минимума с июля 2024 г., что отразилось на валютном курсе: к концу месяца доллар США относительно рубля снизился до 81,56 руб. (-2,5% месяц к месяцу), юань – до 11,20 руб. (-2,2%), отмечает ЦБ. Диапазон колебаний валютных курсов при этом также уменьшился. По данным Банка России, чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в апреле 2025 г. составили $10 млрд, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца за счет продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках. На фоне устойчивого укрепления рубля население продолжает осуществлять нетто-покупки валюты: в апреле их объем составил 68,5 млрд руб., в марте – 88,2 млрд руб.
Как долго будет расти рубль
Прогнозировать период сохранения переоцененного рубля довольно сложно, при этом прошлый опыт говорит о том, что в среднем он может продлиться до полугода, отмечает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец.
По ее оценкам, следующей «якорной точкой» для изменения динамики курса может стать июль – август. В мае Донец ожидает сохранения курса около отметки 80 руб./$, при этом допускает, что летом он может вернуться в диапазон 90–95 руб./$.
Если летом начнется цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и снижения ставок, то это может вызвать отток средств из рублевых инструментов, предупреждает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его прогнозу, в начале лета доллар будет находиться в диапазоне 80–85 руб./$, дальше все будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Он ожидает к концу года курса 98–100 руб./$.
Снижение ключевой ставки и сокращение запасов импорта при сезонном спросе на валюту для выездного туризма может привести к курсу 90 руб./$ летом, полагает Федоров.
Текущее укрепление рубля может продлиться, пока есть прогресс в переговорах РФ и США или пока российские власти не задействуют административные меры, отмечает Васильев. По его словам, развернуть текущий тренд на укрепление рубля смогли бы словесные интервенции, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению резервов, полная отмена обязательной продажи валютной выручки, активный выпуск нерезидентов со счетов типа «С», ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции. Такой сценарий Васильев считает возможным в случае значительного прогресса в переговорах и если рубль устремится в направлении 70 руб./$ и ниже.
В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) в свои прогнозы на II квартал Васильев закладывает средний курс рубля на уровне 85 руб./$. При этом любые улучшения в геополитике приведут к более крепким значениям рубля, добавляет он.
С экономической точки зрения уже сейчас есть предпосылки для плавного ослабления курса рубля: низкие цены на нефть и другое сырье, сезонное возрастание спроса на валюту со II квартала, рассуждает Васильев. Он поясняет, что с мая и до конца года рубль имеет тенденцию к ослаблению из-за сезонного снижения сырьевых котировок и уменьшения поступления валюты от экспорта, а также из-за сезонного возрастания спроса на валюту для покупки импорта и для заграничных отпусков.
Сейчас кажется, что потенциал укрепления исчерпан – для значительных изменений требуется не просто стабилизировавшийся торговый профицит, как сейчас, а значительно расширяющийся, чего пока не наблюдается, поясняет Донец. Рубль кажется избыточно крепким – курс не отреагировал даже на снижение нефтяных цен, говорит Орлова. Средний уровень цен нефти сорта Urals за апрель 2025 г. составил $54,76/барр., с начала года отечественное сырье подешевело на 19% ($67,66/барр. в январе).
При этом Васильев полагает, что влияние падения нефтяных котировок на российскую валюту еще впереди, поскольку ОПЕК+ приняла решение начать наращивать нефтедобычу, а протекционистская политика США может привести к существенному замедлению мировой экономики и снижению глобального потребления сырьевых товаров. ЦБ ожидает, что рост мировой экономики составит в 2025 г. 2,6% против 3,2% в предыдущем году.
Другие причины укрепления рубля
В руководстве ЦБ нет единого мнения о том, почему курс рубля остается столь крепким, следует из резюме обсуждения ключевой ставки. Большинство участников совета директоров Банка России считают, что причина укрепления рубля заключается в жесткой ДКП. Она воздействовала на курс рубля как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях более высоких процентных ставок в России по сравнению с другими странами, полагают в ЦБ.
Сохранение высоких процентов по рублевым кредитам и депозитам стимулирует компании активнее продавать валюту для финансирования своих текущих расходов в рублях или для получения дополнительного дохода от размещения средств, поясняет Потавин.
В ситуации, когда причин укрепления рубля до конца не понимает даже регулятор, рынку остается только гадать, иронизирует Донец. Она считает, что на динамику курса во многом влияет торговый баланс. Импортеры продолжают покупать меньше валюты на фоне слабого внутреннего спроса из-за охлаждения кредитования и замедления роста заработных плат, подтверждает Орлова. Слабый импорт может говорить как об устойчивом ослаблении экономики, так и о кратковременном «замирании» в ожидании открытия «новых старых» рынков на фоне геополитических событий, полагает Орлова.
Еще одним фактором укрепления могла стать конвертация активов российских компаний из юаней в рубли из-за ожидания торговой войны КНР и США, указывает Орлова. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах на товары почти из 200 стран, включая Китай, для которого ставка сборов поднялась до 145%. Пекин в ответ поднял тарифы на товары из Америки до 125%. Но 12 мая стороны договорились снизить взаимные пошлины на 90 дней с 14 мая. Для остальных стран ограничения также были приостановлены на время переговоров, действуют только базовые пошлины в 10%.
Рубль сохраняет крепкие позиции в том числе благодаря продажам в рамках бюджетного правила на 6,6 млрд руб. в день, считает Васильев. Когда бюджет недополучает нефтегазовые доходы, ЦБ по поручению Минфина продает валюту из ФНБ. Также нефтяники заплатили за март – апрель около 10 трлн руб. по налогу на дополнительный доход, а размер получаемого ими демпфера уменьшился из-за роста долларовой стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке, говорит Федоров. Это вынуждает их продавать больше валюты из-за недостатка рублевой ликвидности, считает он.