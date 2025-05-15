Как может отреагировать рубль на переговоры в Стамбуле

Любые улучшения геополитической ситуации приведут к укреплению рубля до 70–80 руб./$, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он добавляет, что при негативном исходе диалога лидеров стран курс может довольно быстро вернуться в диапазон 90–100 руб./$. При этом спекулятивный иностранный капитал может уже сейчас просачиваться на российский рынок через дружественные юрисдикции в расчете на потепление отношений РФ и США и частичное смягчение санкций, допускает Васильев. Спрогнозировать влияние геополитики сейчас сложно, так как рынок часто впадает в крайности: либо переоценивает новости, либо никак не реагирует на них, говорит главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Для фундаментальной оценки влияния переговоров России и Украины на курс нужны конкретные решения и их исполнение, уверен он.