Стамбул-2: мечта Эрдогана сбывается

Стамбул-2: мечта Эрдогана сбываетсяВскоре состоятся самые важные переговоры для Турции за последние годы
Начало специальной военной операции сразу поставило Турцию в центр мировой политики. Ведь уже спустя месяц в Стамбуле прошли первые реальные и до сих пор наиболее удачные переговоры Украины и России. Удалось достичь согласия почти по всем пунктам – расширению НАТО, контролю территорий, ядерному статусу Украины и присутствию иностранных баз. Однако ближайший союзник турок Великобритания в лице Бориса Джонсона помешала Реджепу Тайипу Эрдогану добиться мира на своей площадке.
Эрдоган не сдавался. Уже к лету того же 2022 года при его посредничестве и участии ООН, России и Украины была подписана зерновая сделка. Причем совместный координационный центр, контролировавший безопасность судоходства в Черном море, базировался в Стамбуле. Соглашение, к которому у Москвы было много претензий из-за использования безопасного маршрута для снабжения Украины оружием, просуществовало аккурат до решающих президентских выборов в Турции. Кремль дал тогда пас Эрдогану.