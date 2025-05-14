Стамбул-2: мечта Эрдогана сбывается

Эрдоган не сдавался. Уже к лету того же 2022 года при его посредничестве и участии ООН, России и Украины была подписана зерновая сделка. Причем совместный координационный центр, контролировавший безопасность судоходства в Черном море, базировался в Стамбуле. Соглашение, к которому у Москвы было много претензий из-за использования безопасного маршрута для снабжения Украины оружием, просуществовало аккурат до решающих президентских выборов в Турции. Кремль дал тогда пас Эрдогану.