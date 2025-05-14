Путин утвердил состав делегации для переговоров в СтамбулеЕе возглавит Мединский
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле с украинской стороной 15 мая. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. Об этом сообщает Кремль.
Кроме того, российскую сторону на переговорах по урегулированию украинского конфликта представят замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Глава государства утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. В него вошли первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа РФ Анатолий Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Владимир Шевцов.
Состав российской делегации в Стамбуле – подчеркнуто технический, говорит автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он подчеркнул, что на протяжении всего переговорного процесса Россия постоянно сохраняла за собой лидерскую позицию, не соглашаясь на предложения Зеленского.
«Россия предложила перемирие в три дня, Зеленский предложил продлить до 30 – Россия не поддержала. Россия предложила переговоры в Стамбуле – Зеленский предложил переговоры на уровне первых лиц. Россия не поддержала», – привел примеры эксперт.
Наумов объяснил, что Россия видит нынешние переговоры продолжением провалившихся контактов образца 2022 г., когда был согласован документ, во многом, по словам эксперта, Москву устраивавший. Эксперт предположил, что пока переговоры успехом не увенчаются, так как для них не созрели политические условия, которые никакой квалификацией членов делегации не перекрыть.
15 мая в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.
Глава Украины в интервью изданию Liberation сообщал, что на переговорах в Стамбуле должны в первую очередь обсуждаться вопросы полного прекращения огня и обмена всеми пленными. Руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что российско-украинские переговоры могут пройти не на высшем уровне.
Президент США Дональд Трамп не исключал, что тоже может посетить Стамбул для встречи с российским президентом.
В подготовке статьи участвовал Роман Романов