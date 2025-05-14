Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле

Наумов объяснил, что Россия видит нынешние переговоры продолжением провалившихся контактов образца 2022 г., когда был согласован документ, во многом, по словам эксперта, Москву устраивавший. Эксперт предположил, что пока переговоры успехом не увенчаются, так как для них не созрели политические условия, которые никакой квалификацией членов делегации не перекрыть.