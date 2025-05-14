Офис Зеленского допустил переговоры в Турции не на высшем уровне

«Решение будет принимать президент [Украины Владимир Зеленский], безусловно. Но тогда точно [эти переговоры] не на уровне президента. Давайте здесь зафиксируем, что президент может разговаривать только с [президентом РФ Владимиром] Путиным», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).