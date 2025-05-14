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Офис Зеленского допустил переговоры в Турции не на высшем уровне

Ведомости

Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут пройти не на высшем уровне. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк

«Решение будет принимать президент [Украины Владимир Зеленский], безусловно. Но тогда точно [эти переговоры] не на уровне президента. Давайте здесь зафиксируем, что президент может разговаривать только с [президентом РФ Владимиром] Путиным», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Путин на прошлой неделе предложил провести переговоры РФ и Украины в Стамбуле 15 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и Путина. Украинский президент заявлял, что готов говорить в Турции только с российским коллегой.

Американский президент Дональд Трамп допустил 14 мая, что может встретиться с Путиным в Стамбуле при условии, что встреча приблизит окончание российско-украинского конфликта.

Российская сторона пока не раскрывала состав своей делегации в Турции. В Кремле заявили, что состав российской делегации не будет раскрыт до распоряжения Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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