Офис Зеленского допустил переговоры в Турции не на высшем уровне
Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут пройти не на высшем уровне. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк
«Решение будет принимать президент [Украины Владимир Зеленский], безусловно. Но тогда точно [эти переговоры] не на уровне президента. Давайте здесь зафиксируем, что президент может разговаривать только с [президентом РФ Владимиром] Путиным», – сказал он (цитата по «РБК-Украина»).
Путин на прошлой неделе предложил провести переговоры РФ и Украины в Стамбуле 15 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и Путина. Украинский президент заявлял, что готов говорить в Турции только с российским коллегой.
Американский президент Дональд Трамп допустил 14 мая, что может встретиться с Путиным в Стамбуле при условии, что встреча приблизит окончание российско-украинского конфликта.
Российская сторона пока не раскрывала состав своей делегации в Турции. В Кремле заявили, что состав российской делегации не будет раскрыт до распоряжения Путина.