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/ Политика

Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Стамбуле

При этом американский президент оговорился, что его расписание на 15 мая заполнено
Ведомости

Президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле, при условии, что она приблизит окончание украинского конфликта. Однако он отметил, что четверг у него уже распланирован.

«Я знаю, что он [Путин] хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. <...> Однако на завтра у нас все расписано», – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

При этом президент США также заявил, что «всегда рассматривает» вторичные санкции в отношении России.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в переговорах. 12 мая Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк при этом утверждал, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из России, кроме Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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