Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Стамбуле

Трамп допустил возможность встречи с Путиным в СтамбулеПри этом американский президент оговорился, что его расписание на 15 мая заполнено
Президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле, при условии, что она приблизит окончание украинского конфликта. Однако он отметил, что четверг у него уже распланирован.
«Я знаю, что он [Путин] хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. <...> Однако на завтра у нас все расписано», – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
При этом президент США также заявил, что «всегда рассматривает» вторичные санкции в отношении России.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в переговорах. 12 мая Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк при этом утверждал, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из России, кроме Владимира Путина.