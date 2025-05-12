«Важна гибкость обеих сторон»: что ждут от «нового Стамбула»Владимир Путин объявил о возможности прямых переговоров с Украиной уже 15 мая
Главным итогом четырехдневных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало предложение Владимира Путина Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». С таким заявлением президент России выступил ночью 11 мая перед журналистами в Кремле.
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а переговоры в Стамбуле в марте 2022 г. прервала украинская сторона. Поэтому он предложил возобновить переговоры «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны». Тогда был подготовлен совместный проект документа, который был парафирован руководителем киевской переговорной группы, председателем фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, – «но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину», сказал президент.
Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира, заявил Путин. Он не исключил, что удастся договориться и о каких-то «новых перемириях» и о новом прекращении огня. Решение сейчас за украинскими властями и «их кураторами», Россия же готова к переговорам без всяких предварительных условий, еще раз подчеркнул президент. Он поблагодарил Китай, Бразилию, страны Африки, Ближнего Востока и нынешнюю администрацию США за посреднические услуги по урегулированию украинского кризиса.
Россия будет представлена на переговорах на «соответствующем» уровне, уже после заявления Путина сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Помощник президента Юрий Ушаков следом отметил, что Кремль сообщит, кто возглавит переговорную группу. В 2022 г. ее руководителем с российской стороны был помощник президента Владимир Мединский.
Заявление Путина прозвучало в тот же день, когда Украина и ее европейские союзники – Франция, Германия, Польша и Великобритания – по итогам переговоров в Киеве предложили «безусловное прекращение огня не менее чем на 30 суток с понедельника 12 мая». В ином случае, сообщили они, Россию ждут новые санкции против банковского и энергетического секторов.
Путин в своем заявлении прямо не высказался о 30-дневном перемирии. Говоря о праздновании Дня Победы, президент сказал, что рано или поздно Россия начнет двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы, в том числе с теми, кто сейчас не отказывается от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес: «Пытаются до сих пор – мы это видим прямо вот в эти дни – разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов».
При этом он отметил, что Россия не исключала возможности продлить сроки перемирия, объявленного к 80-летию Победы, после анализа того, что произойдет в эти дни. Но в итоге Украина на перемирие не откликнулась, а совершала удары, в том числе в них участвовали 524 БПЛА, также было предпринято пять попыток нападения на границу России в Курской и Белгородской областях. Напомнил он о несоблюдении и пасхального перемирия, объявленного Россией к 20 апреля, – режим прекращения огня нарушался Киевом почти 5000 раз.
11 мая днем Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры России и Турции обсудили инициативу о возможности российско-украинских переговоров. Эрдоган, как сообщил Кремль, поддержал идею и выразил готовность предоставить стамбульскую площадку. Он заявил, что «открыто окно возможностей с точки зрения достижения мира», и отметил, что прекращение огня даст основу для переговоров.
Предложение Путина прокомментировали в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в соцсетях, что «это хороший знак». Первый же шаг в реальном окончании любого конфликта – прекращение огня, поэтому в Киеве ожидают длительное прекращение огня со стороны России с 12 мая, после чего Украина согласится на встречу, заявил Зеленский. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное».
На заявление Путина отреагировали также и в Европе, и в США. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это первым, но недостаточным шагом. «Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», – сказал он журналистам в Польше после поездки на Украину. По сообщению Berliner Zeitung, похоже высказался и новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, согласие на предварительное прекращение огня увеличит перспективы реальных переговоров.
Страны ЕС, судя по риторике вокруг визита в Киев и предложения о 30-дневном перемирии, по-прежнему считают, что Украина способна отстоять свои позиции на поле боя, поэтому ее военная поддержка продолжается, отмечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Заявление Макрона в ответ на предложение Путина ничего принципиально нового не содержит, хотя любопытно прозвучавшее признание, что отправить многочисленный контингент евромиротворцев на Украину будет сложно, замечает эксперт.
В США реакция была смешанной. Сначала президент Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне» для России и Украины, а также пообещал держать контакт с обеими сторонами. Через некоторое время на своей странице в Х (экс-Twitter) спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог подчеркнул, что Украина и Россия перед проведением переговоров должны договориться о 30-дневном прекращении огня. Но позже вновь слово взял Трамп. «Встретьтесь сейчас же!» – заявил он, подчеркнув, что Украина должна немедленно согласиться на прямые переговоры с Россией.
Переговоры в Стамбуле проходили в марте – апреле 2022 г. Тогда они сорвались. Арахамия заявлял, что на отказ от переговоров повлиял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Сам Джонсон называл слова о своей причастности к срыву переговоров «российской пропагандой». На сорванных переговорах стороны почти договорились о том, что Украина согласится на внеблоковый и безъядерный статус, а Россия – на гарантии безопасности Украины, которые должны были обеспечивать постоянные члены Совбеза ООН. Сообщалось, что течение 15 лет должны будут проходить переговоры о статусе Крыма и Севастополя, ситуация с Донбассом должна будет решаться на уровне глав государств.
Россия никогда и не отказывалась от переговоров и никогда не выдвигала для них предварительных условий, подчеркивает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО, один из участников переговоров по Минскому соглашению Николай Силаев. Он считает, что, если украинская делегация приедет в Стамбул и примет участие в переговорах, это будет означать их согласие с российским сценарием урегулирования. «Естественно, они не хотят ни соглашаться с российским видением, ни признавать, что их возможности продолжать войну исчерпываются. Поэтому я бы предположил, что они все же не приедут», – сказал эксперт.
Но если встреча все-таки состоится, то эксперт считает возможными участниками помощника президента Юрия Ушакова, а также МИД и Минобороны на уровне заместителей глав ведомств и представителей парламента. Что касается содержания возможных переговоров, то отталкиваться можно от уже согласованного в Стамбуле проекта договора, но уже с признанием новой границы России, полагает он. «Вероятно, потребуется уточнение параметров демилитаризации, денацификации и гарантий безопасности для России и Украины. Также, по смыслу сказанного российским лидером и российскими дипломатами в последние месяцы, предстоит обсудить, кто будет подписывать юридически обязывающие документы от имени Украины и как будет обеспечена легитимность этого лица и самих документов», – говорит Силаев.
Силаев подчеркнул важность заявления Путина лично для Трампа, который не хочет ни втягиваться в конфронтацию с Россией в таком масштабе, как это делал его предшественник, ни отказываться от Украины как внешнеполитического актива США и Запада в целом. «Заявление президента Путина дает Трампу возможность избежать выбора, перед которым его поставили украинцы и их европейские гости», – сказал Силаев.
Шансы на переговоры 15 мая туманны, полагает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, в пользу начала процесса прямого диалога говорят как позиция Москвы, так и позитивная реакция на слова Путина со стороны Трампа. В то же время Зеленский и его союзники в Европе продолжают настаивать на предварительном прекращении огня, чтобы перейти к полноценным переговорам. «Но Россия исходит из того, что переход к перемирию в самом начале может быть использован для довооружения Украины», – говорит эксперт. По мнению Суслова, позиция администрации Трампа имеет решающее значение. Если же встреча все-таки состоится, то это будет уровень специально назначенных переговорщиков – так же, как было весной 2022 г., полагает он.
Парадные встречи Путина
Основной вызов для предложенного формата – позиция Украины и европейцев, настаивающих сначала на перемирии и уже потом на переходе к переговорам, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов: «России такой алгоритм не подходит, так как нет гарантий, что Украина будет соблюдать перемирие». По этой причине, по его мнению, в ближайшие три дня пройдет несколько раундов челночной дипломатии, направленной на сближение украинской и российской позиций. «Важна гибкость обеих сторон и их понимание перспектив продолжения конфликта», – отметил он. Обращение к опыту стамбульских переговоров можно объяснить тем, что это были единственные знакомые для обеих сторон формат и площадка. При этом Кортунов подчеркнул, что в нынешней ситуации достаточно много переменных, которые не были актуальны весной 2022 г.: от состояния украинских вооруженных сил и уровня их связей с Западом до вопроса территорий, на которых уже прошли референдумы о вхождении в состав России.
Заявление Владимира Путина по Украине прозвучало после марафона его международных встреч с лидерами государств, которые приехали на празднование 80-летие Победы в Москву. За четыре дня с 7 по 10 мая у президента состоялось 17 переговоров и встреч с иностранными лидерами и представителями других государств. Началось все с переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 7 мая и закончилось разговором с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Весь день 8 мая был посвящен переговорам с лидером КНР Си Цзиньпином. А 10 мая глава МИД Китая Ван И сказал, что на встрече Россия выразила готовность к переговорам с Украиной.