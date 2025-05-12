«Важна гибкость обеих сторон»: что ждут от «нового Стамбула»

Основной вызов для предложенного формата – позиция Украины и европейцев, настаивающих сначала на перемирии и уже потом на переходе к переговорам, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов: «России такой алгоритм не подходит, так как нет гарантий, что Украина будет соблюдать перемирие». По этой причине, по его мнению, в ближайшие три дня пройдет несколько раундов челночной дипломатии, направленной на сближение украинской и российской позиций. «Важна гибкость обеих сторон и их понимание перспектив продолжения конфликта», – отметил он. Обращение к опыту стамбульских переговоров можно объяснить тем, что это были единственные знакомые для обеих сторон формат и площадка. При этом Кортунов подчеркнул, что в нынешней ситуации достаточно много переменных, которые не были актуальны весной 2022 г.: от состояния украинских вооруженных сил и уровня их связей с Западом до вопроса территорий, на которых уже прошли референдумы о вхождении в состав России.