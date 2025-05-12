Условия переговоров с Украиной

Условия переговоров с УкраинойКак шли контакты в Стамбуле в 2022 году, и что изменилось
15 мая российские и украинские переговорщики могут встретиться в Стамбуле. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 мая, выступая перед журналистами по итогам мероприятий в честь 80-летия Победы. Как раз в это время закончилось объявленное Москвой трехдневное перемирие (Киев его не поддержал). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Анкара готова организовать переговоры.
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены <...>. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», – написал Дональд Трамп в соцсетях. В МИД РФ уточнили, что «сначала переговоры о первопричинах» конфликта, «а там и о перемирии можно будет поговорить».
Проекты под ковром
Еще 25 апреля, в день визита в Москву основного американского переговорщика по Украине, спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа агентство Reuters опубликовало утечки предполагаемых проектов мирных планов. Один – якобы предложенный Уиткоффом европейцам в Париже 17 апреля. Другой, европейско-украинский, продемонстрированный американцам в Лондоне 23 апреля. Планы имеют ряд противоречий.
В частности, американский якобы подразумевает уступки России по отказу от членства Украины в НАТО и снятии санкций, начиная с 2014 г. США якобы предлагают признать Крым за Россией де-юре, а территории четырех включенных в ее состав в сентябре 2022 г. регионов – де-факто.
Но Вашингтон якобы требует отдать Киеву части Харьковской области, Каховскую ГЭС и Кинбурнскую косу на Днепре, Запорожскую АЭС с ее переходом под управление США и поставками энергии двум сторонам. Причем уже после этого, 6 мая, экс-гендиректор «Росатома», первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел на АЭС «совещание, посвященное вопросам эксплуатации станции». «Основная задача – подготовить станцию к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России», – говорилось в телеграм-канале ЗАЭС.
В американском плане нет четких гарантий для Киева. План Украины и Европы подразумевает четкие гарантии, аналогичные ст. 5 НАТО, без ограничений ВСУ как было в марте 2022 г. в проекте российско-украинских договоренностей в Стамбуле. Там нет признания Крыма и более жесткие условия снятия санкций с России.
При этом в феврале 2025 г., когда американо-российские контакты возобновились, Уиткофф допускал проект cтамбульских договоренностей марта 2022 г. как основу урегулирования. Там вместе с международными гарантиями безопасности Киеву были ограничения вооружений и размера ВСУ до 100 000 человек, нейтралитет Украины и отказ военного решения по Крыму на 15 лет, в течение которых будут вестись переговоры о его статусе.
Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявил, что Москва и Киев в Стамбуле были «в часе» от соглашения, но Киеву это запретил тогдашний премьер Британии Борис Джонсон. Лавров напомнил, что Путин допускал неподписанные стамбульские соглашения как основу урегулирования. При этом Путин призвал учесть новые территориальные реалии. А в июне 2024 г. он назвал уход ВСУ за админграницы Херсонской, Запорожской области и Донбасса и признание Киевом нейтрального статуса условиями перемирия.
Как шли и угасли переговоры в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле стали продолжением трех раундов контактов России и Украины в Белоруссии февраля – марта 2022 г., в начале боевых действий между странами, когда российские войска находились в пригородах Киева и Черниговской области. Перед встречей в Стамбуле 10 марта отдельно встретились главы МИДов противоборствующих сторон: от России – Сергей Лавров, от Украины – Дмитрий Кулеба.
В Стамбуле 29 марта 2022 г. встретились две делегации. Российская – во главе с помощником президента Владимиром Мединским, сопровождаемым замминистра обороны Александром Фоминым, и украинская – с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Мединский заявил тогда, что Украина передала свои предложения.
Они включали нейтральный и безъядерный статус страны, подкрепленный международными гарантиями, а также обещание неприменения силы Киевом в отношении Крыма и «отдельных регионов Донецкой и Луганской областей» (термин Минских соглашений 2014–2015 гг. в отношении ДНР и ЛНР в границах до 24 февраля 2022 г. – «Ведомости»). Позиции по границам республик, по словам Мединского, разошлись. При этом, добавлял он, Россия была не против вхождения Украины в ЕС. Это подтверждал и Лавров.
Для обеспечения продвижения переговоров замминистра обороны России Александр Фомин анонсировал кардинальное снижение военной активности под Киевом и Черниговом. Тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия сосредоточится на «освобождении Донбасса». Тогда с 22 февраля 2022 г. это были признанные Россией независимыми ДНР и ЛНР в границах, провозглашенных в 2014 г. в рамках украинских Донецкой и Луганской областей. В начале апреля подразделения российских войск покинули Киевскую и Черниговскую области.
Арахамия в Стамбуле назвал подходящие Киеву страны-гаранты: членов Совбеза ООН (т. е. и Россию), Канаду, Италию, Польшу, Турцию и Израиль. Гарантии не должны были распространяться на Крым и Донбасс. Определение статуса Крыма он допустил в рамках переговоров в течение 15 лет, подтвердив, что Киев обязуется отказаться от попыток вернуть его силой.
До середины апреля стороны продолжали обсуждение проектов договоренностей по видеосвязи на уровне рабочих групп. 15 апреля Россия передала Украине свой письменный ответ с «четкими формулировками». Но ответа так и не получила, сообщал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинская сторона мотивировала сворачивание обсуждений обвинениями в адрес российских военнослужащих. Россия обвинения отрицала. Угасание переговоров совпало с визитом 9 апреля 2022 г. в Киев тогдашнего премьера Великобритании Джонсона.
Как заявил в ноябре 2023 г. Арахамия в интервью украинскому каналу «1+1», Джонсон отговорил украинское руководство от переговоров с Москвой, предложив «просто воевать». Он добавил, что Киев опасался невыполнения российской стороной ее обязательств и сложностей с изменениями конституции, где прописано стремление в НАТО. При этом ключевую роль Джонсона в сворачивании переговоров уже позже, в феврале 2025 г., отрицал президент Украины Владимир Зеленский: поводом для этого якобы стало то, что Москва предъявляла ультиматумы, которые он отверг. Суть этих «ультиматумов» он пояснил месяцем ранее: уход в отставку и сокращение ВСУ до 50 000 человек.
Что могло быть в самих соглашениях
Проект соглашений в Стамбуле полностью до сих пор не публиковался. В июне 2023 г. Путин показал документ миссии африканских стран по урегулированию на Украине. Президент России тогда же обнародовал его рабочее название – «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» – и назвал число статей: 18.
По словам Путина, документ содержал параметры ВСУ «и других вещей» вплоть «до единиц боевой техники и до личного состава». Тогда же радио «Маяк» опубликовало приложение к документу с численными параметрами сокращения армии Украины: ВСУ до 85 000; Нацгвардии (НГУ)– до 15 000 (в общем – до 100 000). ВСУ предлагалось оставить 340 танков, боевых бронированных машин – около 1000, артиллерии – около 500 стволов. Сейчас численность армии Украины, включая ВСУ, НГУ и др., по заявлению Зеленского, около 800 000 человек.
В июне 2023 г. ТАСС публиковал некоторые выдержки из документа. По ним, странами – гарантами безопасности Украины назывались постоянные члены СБ ООН, включая Россию, а Киев в ответ был обязан «не осуществлять деятельность, которая будет противоречить международно-правовому статусу постоянного нейтралитета» – соответственно, отказывался от членства в НАТО.
В апреле 2024 г. Die Welt со ссылкой на проект стамбульских соглашений сообщала, что в них остались неурегулированными требования о постоянном нейтралитете и отказе от членства в НАТО, отказе от предоставления инфраструктуры армиям третьих стран, сотрудничестве и участии с ними в военных конфликтах, запрете понятий «фашизм» и «нацизм» в украинском законодательстве, а также закрепление контроля части Донбасса за Россией и исключение из гарантий безопасности для Украины Крыма. Эти пункты, утверждала газета, предполагалось обсудить на возможной встрече Путина и Зеленского.
В июне 2024 г. газета The New York Times (NYT) опубликовала, по ее утверждению, полные тексты проекта стамбульских соглашений, как с согласованными, так и с не согласованными пунктами. В частности, в числе несогласованных оказались требования признания русского языка как официального на Украине и признания Крыма частью России. По состоянию на 29 марта 2022 г. в проектах документов, которые были у NYT, предполагалось, что статус Крыма будет определен в течение 10–15 лет и в этот период Украина обещала не пытаться вернуть полуостров силой.
Для Украины были предусмотрены гарантии безопасности, включая соглашения с Великобританией, Китаем, Россией, США, Францией, Турцией, Германией, Канадой, Италией, Польшей и Израилем. Эти гаранты должны были согласиться оказать Украине помощь. Лидеры РФ и Украины якобы должны были встретиться лично в течение 2022 г. и договориться о зоне контроля Москвы.