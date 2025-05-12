Условия переговоров с Украиной

Как заявил в ноябре 2023 г. Арахамия в интервью украинскому каналу «1+1», Джонсон отговорил украинское руководство от переговоров с Москвой, предложив «просто воевать». Он добавил, что Киев опасался невыполнения российской стороной ее обязательств и сложностей с изменениями конституции, где прописано стремление в НАТО. При этом ключевую роль Джонсона в сворачивании переговоров уже позже, в феврале 2025 г., отрицал президент Украины Владимир Зеленский: поводом для этого якобы стало то, что Москва предъявляла ультиматумы, которые он отверг. Суть этих «ультиматумов» он пояснил месяцем ранее: уход в отставку и сокращение ВСУ до 50 000 человек.