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Liberation: Зеленский в Стамбуле хочет договориться о прекращении огня

Ведомости

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле должны в первую очередь обсуждаться вопросы полного прекращения огня и обмена всеми пленными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Liberation.

Ситуацию, при которой переговоры состоятся и государства придут к результатам, озвученным лидером Украины, Зеленский назвал «политической победой». Однако для этого необходимы третьи стороны, в том числе США, и их посредничество, так как «россияне не будут доверять украинцам и украинцы не будут доверять россиянам», сказал президент.

11 мая Путин предложил Украине провести первые с 2022 г. прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча должна пройти 15 мая. Тогда президент США Дональд Трамп назвал возможные переговоры «потенциальным великим днем» для России и Украины. 12 мая лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Зеленским призвал его использовать шанс на проведение мирных переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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