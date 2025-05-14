Liberation: Зеленский в Стамбуле хочет договориться о прекращении огня

Ситуацию, при которой переговоры состоятся и государства придут к результатам, озвученным лидером Украины, Зеленский назвал «политической победой». Однако для этого необходимы третьи стороны, в том числе США, и их посредничество, так как «россияне не будут доверять украинцам и украинцы не будут доверять россиянам», сказал президент.