Liberation: Зеленский в Стамбуле хочет договориться о прекращении огня
На переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле должны в первую очередь обсуждаться вопросы полного прекращения огня и обмена всеми пленными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Liberation.
Ситуацию, при которой переговоры состоятся и государства придут к результатам, озвученным лидером Украины, Зеленский назвал «политической победой». Однако для этого необходимы третьи стороны, в том числе США, и их посредничество, так как «россияне не будут доверять украинцам и украинцы не будут доверять россиянам», сказал президент.
11 мая Путин предложил Украине провести первые с 2022 г. прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча должна пройти 15 мая. Тогда президент США Дональд Трамп назвал возможные переговоры «потенциальным великим днем» для России и Украины. 12 мая лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Зеленским призвал его использовать шанс на проведение мирных переговоров.