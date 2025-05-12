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Эрдоган призвал Зеленского использовать шанс на проведение мирных переговоров

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку идее возобновления диалога между Москвой и Киевом и призвал использовать шанс для начала мирного процесса.

Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул, что прекращение огня может стать основой для старта переговоров, а также подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию.

«Господин президент заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции по случаю мирных переговоров», – уточнили в администрации главы республики (цитата по «РИА Новости»).

Эрдоган также отметил важность прямого диалога между сторонами и заверил в готовности Турции поддержать этот процесс на всех этапах.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая.

Позднее Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах с Россией в Турции. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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