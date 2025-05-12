Эрдоган призвал Зеленского использовать шанс на проведение мирных переговоров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку идее возобновления диалога между Москвой и Киевом и призвал использовать шанс для начала мирного процесса.
Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подчеркнул, что прекращение огня может стать основой для старта переговоров, а также подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию.
«Господин президент заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции по случаю мирных переговоров», – уточнили в администрации главы республики (цитата по «РИА Новости»).
Эрдоган также отметил важность прямого диалога между сторонами и заверил в готовности Турции поддержать этот процесс на всех этапах.
11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая.
Позднее Зеленский подтвердил, что примет участие в переговорах с Россией в Турции. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций.