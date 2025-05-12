Трамп допустил поездку в Стамбул 15 мая, где должна пройти встреча РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая. Об этом он сам заявил журналистам в Белом доме, трансляцию конференции вел Белый дом.
«Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным», – сообщил Трамп.
11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Он добавил, что планирует лично приехать в Стамбул.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, поиск «реальной дипломатической развязки» кризиса, устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.
Трамп в Truth Social заявил, что встречу нужно провести немедленно.