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Трамп допустил поездку в Стамбул 15 мая, где должна пройти встреча РФ и Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может отправиться в Стамбул 15 мая. Об этом он сам заявил журналистам в Белом доме, трансляцию конференции вел Белый дом.

«Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным», – сообщил Трамп.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Он добавил, что планирует лично приехать в Стамбул.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, поиск «реальной дипломатической развязки» кризиса, устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.

Трамп в Truth Social заявил, что встречу нужно провести немедленно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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