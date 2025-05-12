В Кремле подтвердили готовность к переговорам с Киевом
В своем заявлении 11 мая президент РФ Владимир Путин четко и недвусмысленно изложил позицию Кремля по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что такой подход нацелен на поиск дипломатической развязки украинского кризиса, а также на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.
Пресс-секретарь главы РФ рассказал, что решение Москвы поддержали лидеры многих государств. В частности, партнеры России по Содружеству независимых государств (СНГ), БРИКС и др.
«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», – заключил Песков.
Ранее Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а переговоры в Стамбуле в марте 2022 г. прервала украинская сторона. Поэтому он предложил возобновить переговоры «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова организовать переговоры по украинскому вопросу.
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены <...>. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», – написал Дональд Трамп в соцсетях. В МИД РФ уточнили, что «сначала переговоры о первопричинах» конфликта, «а там и о перемирии можно будет поговорить».