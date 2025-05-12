В Кремле подтвердили готовность к переговорам с Киевом

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены <...>. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», – написал Дональд Трамп в соцсетях. В МИД РФ уточнили, что «сначала переговоры о первопричинах» конфликта, «а там и о перемирии можно будет поговорить».