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В Кремле подтвердили готовность к переговорам с Киевом

Ведомости

В своем заявлении 11 мая президент РФ Владимир Путин четко и недвусмысленно изложил позицию Кремля по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без предварительных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что такой подход нацелен на поиск дипломатической развязки украинского кризиса, а также на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.

Пресс-секретарь главы РФ рассказал, что решение Москвы поддержали лидеры многих государств. В частности, партнеры России по Содружеству независимых государств (СНГ), БРИКС и др.

«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», – заключил Песков.

Ранее Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая – «без всяких предварительных условий». Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а переговоры в Стамбуле в марте 2022 г. прервала украинская сторона. Поэтому он предложил возобновить переговоры «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова организовать переговоры по украинскому вопросу.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. «Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены <...>. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», – написал Дональд Трамп в соцсетях. В МИД РФ уточнили, что «сначала переговоры о первопричинах» конфликта, «а там и о перемирии можно будет поговорить».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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