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МИД Турции: РФ и Украина в ближайшие дни достигнут компромисса по переговорам

Ведомости

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что Россия и Украина смогут в ближайшие дни достичь определенных компромиссов для начала диалога по урегулированию конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре.

«Как вы знаете, украинская сторона настаивает на прекращении огня перед началом переговоров, тогда как российская сторона придерживается обратной позиции: сначала переговоры, а затем прекращение огня», – пояснил министр (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшее время сторонам конфликта удастся преодолеть это противоречие.

Фидан подчеркнул готовность Турции активно способствовать мирному процессу, особенно в роли посредника или принимающей стороны для переговоров. По его мнению, ситуация пока остается сложной, но она развивается в позитивном направлении.

11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но при условии, что Москва подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Он также заявил, что намерен лично приехать в Стамбул.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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