МИД Турции: РФ и Украина в ближайшие дни достигнут компромисса по переговорам
Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что Россия и Украина смогут в ближайшие дни достичь определенных компромиссов для начала диалога по урегулированию конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре.
«Как вы знаете, украинская сторона настаивает на прекращении огня перед началом переговоров, тогда как российская сторона придерживается обратной позиции: сначала переговоры, а затем прекращение огня», – пояснил министр (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшее время сторонам конфликта удастся преодолеть это противоречие.
Фидан подчеркнул готовность Турции активно способствовать мирному процессу, особенно в роли посредника или принимающей стороны для переговоров. По его мнению, ситуация пока остается сложной, но она развивается в позитивном направлении.
11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но при условии, что Москва подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Он также заявил, что намерен лично приехать в Стамбул.