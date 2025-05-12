МИД Турции: РФ и Украина в ближайшие дни достигнут компромисса по переговорам

«Как вы знаете, украинская сторона настаивает на прекращении огня перед началом переговоров, тогда как российская сторона придерживается обратной позиции: сначала переговоры, а затем прекращение огня», – пояснил министр (цитата по ТАСС). По его словам, в ближайшее время сторонам конфликта удастся преодолеть это противоречие.