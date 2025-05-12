В Кремле не стали говорить, кто будет в делегации на переговорах в Стамбуле

В Кремле не стали говорить, кто будет в делегации на переговорах в СтамбулеПесков сообщил, что Россия настроена на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса
Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без всяких предварительных условий и на поиск «реальной дипломатической развязки» украинского кризиса. Об этом журналистам на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отказался комментировать, кто войдет в делегацию на переговорах в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что сам поедет в Стамбул 15 мая на переговоры.
Подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 Мая, многочисленных встреч и переговоров с зарубежными гостями, президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором «четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий, тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 г.», напомнил Песков.
«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», – заявил представитель Кремля. Он напомнил и о позиции президента США Дональда Трампа, который призвал украинскую сторону «безотлагательно, без каких-либо условий», принять участие в предложенной встрече. Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров, сказал Песков. «Это все, что я могу по этому сюжету на сегодня сказать. В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», – заключил Песков.
На вопрос, кто может войти в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, Песков отвечать не стал: «По украинскому сюжету я только что сказал, сделал заявление, мне нечего пока добавить». Но он прокомментировал угрозы со стороны правительства Германии, что если до конца дня Россия не прекратит огонь в рамках специальной военной операции, то европейцы начнут подготовку к новым санкциям. Представитель Кремля заявил, что такие предупреждения были уже сделаны и ранее. «Если вы помните, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – подчеркнул Песков.
Зеленский 11 мая написал у себя в соцсетях, что предложение России является хорошим знаком. Первый же шаг в реальном окончании любого конфликта – прекращение огня, поэтому в Киеве ожидают длительного прекращения огня со стороны России с 12 мая, после чего Украина согласится на встречу, заявил Зеленский. Вечером 11 мая в своем новом заявлении Зеленский сообщил, что сам прилетит на переговоры 15 мая в Стамбул. «Мы готовы к любому формату. Я буду в Турции в этот четверг, 15 мая», – написал Зеленский в своих соцсетях. Издание Axios сообщало со ссылкой на источники, что Зеленский намерен полететь в Стамбул, даже если Россия откажется соблюдать 30-дневное перемирие, к которому призывала Украина и ее европейские союзники.
Президент США Дональд Трамп 11 мая в соцсети Truth Social написал, что президент России не хочет соглашения о прекращении огня, а вместо этого хочет встретиться 15 мая в Турции с представителями Украины, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. «Украина должна согласиться на это немедленно», – сообщил Трамп. По его мнению, после этого станет понятно, возможно ли заключить сделку или нет, и тогда уже европейские лидеры и США будут понимать, как действовать дальше. «Проведите встречу немедленно», – написал Трамп в конце поста.