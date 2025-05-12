В Кремле не стали говорить, кто будет в делегации на переговорах в Стамбуле

На вопрос, кто может войти в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, Песков отвечать не стал: «По украинскому сюжету я только что сказал, сделал заявление, мне нечего пока добавить». Но он прокомментировал угрозы со стороны правительства Германии, что если до конца дня Россия не прекратит огонь в рамках специальной военной операции, то европейцы начнут подготовку к новым санкциям. Представитель Кремля заявил, что такие предупреждения были уже сделаны и ранее. «Если вы помните, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – подчеркнул Песков.