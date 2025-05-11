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Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции

Ранее с предложением провести российско-украинскую встречу в Стамбуле выступил Путин
Максим Цуланов
Роман Романов
Zuma / ТАСС
Zuma / ТАСС

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно дать согласие на проведение прямых переговоров с Россией в Турции, о чем он написал в своей соцсети Truth Social.

«Президент России [Владимир] Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, вместо этого он хочет провести встречу в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно», – заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что по итогам переговоров в Стамбуле будет понятно, смогут стороны договориться или нет. В таком случае, по его словам, ЕС и США будут понимать, как им действовать дальше.

11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о готовности организовать встречу в стране. Трамп, комментируя предложение Путина, назвал возможные переговоры «потенциально великим днем для России и Украины».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но только в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая. Вечером 11 мая Зеленский объявил о готовности лично приехать на переговоры в Стамбул.

Politico со ссылкой на источники писало, что Трамп вместе с тем поддержал инициативу Украины и лидеров стран Европы по 30-дневному перемирию до начала переговоров. Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Киев и Москва перед проведением переговоров должны договориться о 30-дневном прекращении огня.

Риторика Трампа начинает по стилистике напоминать скрытый ультиматум, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин.

По словам эксперта, Трамп дает понять, что солидаризируется с Европой, если Россия в его понимании будет и в дальнейшем затягивать мирный переговорный процесс. «Судя по всему, к такому консенсусу он пришел со своими советниками и полагает, что Москва требует слишком много уступок, а сама идти на них готова не в полной мере», – отметил американист.

Пока складывается ощущение, что терпение Трампа на исходе, но, возможно, подобная читаемая между строк ультимативность – попытка оказать давление на Россию, продолжает Кошкин. Что касается заявлений Зеленского, то ситуация выглядит так, что украинский президент как будто подхватывает пас от Трампа с тем, чтобы повлиять на Путина.

Если все это не возымеет эффекта и стороны будут топтаться на месте, то санкции не исключены, помимо других способов политического давления, сказал Кошкин.

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