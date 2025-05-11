Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции

По словам эксперта, Трамп дает понять, что солидаризируется с Европой, если Россия в его понимании будет и в дальнейшем затягивать мирный переговорный процесс. «Судя по всему, к такому консенсусу он пришел со своими советниками и полагает, что Москва требует слишком много уступок, а сама идти на них готова не в полной мере», – отметил американист.