Как в России отреагировали на предложение Путина о переговорах

Как в России отреагировали на предложение Путина о переговорахУспех инициативы зависит от Трампа, а помешать ей могут страны ЕС, считают эксперты
Президент РФ Владимир Путин ночью 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле, где делегации встречались в 2022 г. вскоре после начала военной спецоперации. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о готовности Анкары организовать переговоры России и Украины, а в США, Евросоюзе и Киеве настаивают, что переговоры следует начинать только после прекращения огня.
Целями переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Киев зависит от западных кураторов, которые «в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса». Позднее он заявил, что Путин делает все возможное, чтобы завершить конфликт на Украине, но Москва при отсутствии дипломатических возможностей для урегулирования будет вынуждена продолжать проведение специальной военной операции. Представитель Кремля добавил, что «процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины».
Как в России отреагировали на предложение российского президента – читайте в материале «Ведомостей».
«Успех инициативы зависит от Трампа»
Пока сохраняется законодательный запрет президента Украины от 30 сентября 2022 г. на прямые переговоры с Россией, непонятно, как эти переговоры вообще возможны, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Тем более что по принципиальным вопросам о Крыме, четырех новых регионах и возможности вступления Украины в НАТО, о статусе русского языка на Украине у Москвы и Киева разногласия остаются, продолжает он.
Страны ЕС, судя по риторике вокруг визита их лидеров и премьера Великобритании в Киев и предложения о 30-дневном перемирии, очевидно, по-прежнему считают, что Украина способна отстоять свои позиции на поле боя, поэтому ее военная поддержка продолжается, отмечает Тимофеев. А заявления президента Франции Эммануэля Макрона в ответ на предложение Путина ничего принципиально нового не содержат, хотя любопытно, что он признал, что отправить многочисленный контингент евромиротворцев на Украину будет сложно, замечает эксперт.
России выгоден двусторонний формат, так как в этом случае за спиной Украины на время самого переговорного процесса не будут стоять ни США, ни страны Евросоюза, сказал автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.
Эксперт объяснил, что успех российской инициативы во многом зависит от президента США Дональда Трампа, который первоначально довольно благосклонно отреагировал на заявление Путина. Помешать, по мнению Наумова, могут страны ЕС. «Если они сплотятся вокруг Зеленского и продолжат настаивать на перемирии до переговоров, то это может осложнить ситуацию», – резюмировал Наумов.
Смешанная реакция США объясняется стремлением администрации Трампа пересмотреть свою посредническую роль, сказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Эксперт подчеркнул, что Трамп и его окружение ищут способы «продать американской общественности» переговоры по прекращению украинского конфликта как успех трамповской дипломатии. При этом им не хочется затягивать возможное начало диалога между Москвой и Киевом.
Реакция МИДа и партии власти
Россия предлагает Украине начать переговоры 15 мая о первопричинах конфликта, а не о перемирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», – сказала дипломат.
Захарова добавила, что, судя по реакции украинской стороны, на Банковой «плохо ознакомились со стенограммой заявления президента России».
Посыл инициативы Путина прост – Россия не ищет «временного мира» и готова работать над железными гарантиями, чего ждет и от других участников процесса, считает секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, Москва четко демонстрирует, что готова работать над достижением устойчивого мира не на словах, а на практике.
«Предложение нашего президента возобновить прямые переговоры с Украиной в стамбульском формате – без каких-либо дополнительных условий – продолжает курс на комплексное устранение первопричин украинского кризиса. И мировое большинство по достоинству оценило предложение российского лидера», – сказал он.