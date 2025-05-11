Как в России отреагировали на предложение Путина о переговорах

Президент РФ Владимир Путин ночью 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле, где делегации встречались в 2022 г. вскоре после начала военной спецоперации. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о готовности Анкары организовать переговоры России и Украины, а в США, Евросоюзе и Киеве настаивают, что переговоры следует начинать только после прекращения огня.