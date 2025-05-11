Эрдоган объявил о готовности Турции организовать переговоры России и Украины

Эрдоган объявил о готовности Турции организовать переговоры России и УкраиныСтамбульские прямые переговоры прервались весной 2022 года
Анкара готова организовать российско-украинские переговоры на своей территории. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его слова передает администрация главы государства.
«Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров [России и Украины], для обеспечения прекращения огня и прочного мира», – говорится в сообщении (цитата по NTV).
Эрдоган заявил, что важно продолжать сотрудничество в деле начала постоянных мирных переговоров между Москвой и Киевом, а также осуществлять процессы восстановления Украины.
Президент России Владимир Путин 11 мая во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле, где проходили переговоры Москвы и Киева весной 2022 г. Предложение было озвучено после инициативы Украины. Украинская сторона заявила о готовности к полному прекращению огня «на суше, в воздухе и на море» с 12 мая на 30 дней.
Макрон заявил, что инициатива Путина является первым, но недостаточным шагом. Президент США Дональд Трамп при этом назвал возможную встречу «потенциально великим днем для России и Украины». Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Киев готов к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.