Эрдоган объявил о готовности Турции организовать переговоры России и Украины

Президент России Владимир Путин 11 мая во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле, где проходили переговоры Москвы и Киева весной 2022 г. Предложение было озвучено после инициативы Украины. Украинская сторона заявила о готовности к полному прекращению огня «на суше, в воздухе и на море» с 12 мая на 30 дней.