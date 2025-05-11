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Зеленский призвал Россию к прекращению огня до переговоров

В Киеве ответили на предложение Москвы о встрече в Стамбуле 15 мая
Полина Худякова
MARTIN DIVISEK / TASS
MARTIN DIVISEK / TASS

Украина готова к встрече с российской стороной, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня», – написал он.

В Киеве ожидают, как заявил Зеленский, что Россия подтвердит «полное, длительное и надежное» прекращение огня. По его словам, оно должно начаться с завтрашнего дня, 12 мая. После этого Украина готова встречаться, добавил украинский президент.

Президент России Владимир Путин 11 мая во время заявления для прессы в Кремле предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Предложение российского президента возобновить прямые переговоры с Украиной является первым, но недостаточным шагом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, назвал ожидаемое событие «потенциально великим днем для России и Украины».

До этого состоялся телефонный разговор Зеленского, лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши с Трампом. Сообщалось, что Украина и ее союзники готовы к полному безоговорочному прекращению огня «на суше, в воздухе и на море» с 12 мая как минимум на 30 дней. МИД Украины указал, что если РФ согласится и «будет обеспечен эффективный мониторинг», то прекращение огня и «меры по укреплению доверия» могут приблизить переговоры о мире. Axios также писал, что Зеленский согласится на прямые переговоры с РФ в случае заключения договоренностей. Кремль до этого указывал на наличие «нюансов», комментируя инициативу о месячном перемирии.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил, что если после выходных прекращение огня не будет достигнуто, Евросоюз, Великобритания и США усилят давление на Россию, последует масштабное ужесточение санкций. О возможных ограничениях, которые последуют уже в ближайшие дни, также предупредил Макрон.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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