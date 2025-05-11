Зеленский призвал Россию к прекращению огня до переговоров

До этого состоялся телефонный разговор Зеленского, лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши с Трампом. Сообщалось, что Украина и ее союзники готовы к полному безоговорочному прекращению огня «на суше, в воздухе и на море» с 12 мая как минимум на 30 дней. МИД Украины указал, что если РФ согласится и «будет обеспечен эффективный мониторинг», то прекращение огня и «меры по укреплению доверия» могут приблизить переговоры о мире. Axios также писал, что Зеленский согласится на прямые переговоры с РФ в случае заключения договоренностей. Кремль до этого указывал на наличие «нюансов», комментируя инициативу о месячном перемирии.