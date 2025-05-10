Axios: Зеленский сообщил Трампу о готовности к переговорам с РФ после перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский и главы европейских государств сообщили американскому лидеру Дональду Трампу, что Киев готов начать прямые мирные переговоры с Россией. Это произойдет, если стороны достигнут соглашения о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на два источника.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в тот же день сообщил о телефонном разговоре Зеленского, лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши с Трампом. Он написал в X, что Украина и ее союзники готовы к полному безоговорочному прекращению огня «на суше, в воздухе и на море» как минимум на 30 дней. Перемирие должно начаться в понедельник, 12 мая. Сибига добавил, что если РФ согласится и «будет обеспечен эффективный мониторинг», то прекращение огня и «меры по укреплению доверия» могут приблизить переговоры о мире.
Источники Axios сообщили, что в случае отказа российского президента Владимира Путина заключать 30-дневное перемирие европейские страны введут новые санкции против России. По словам одного источника, Трамп, «похоже, был удовлетворен» согласием Киева на прекращение огня и прямые переговоры с Россией. Другой собеседник отметил, что американский лидер был рад услышать, что страны поддерживают его предложение.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли утром 10 мая в Киев. Французский лидер заявил, что санкции против Москвы в случае ее отказа от перемирия могут ввести уже в ближайшие дни.