Axios: Зеленский сообщил Трампу о готовности к переговорам с РФ после перемирия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в тот же день сообщил о телефонном разговоре Зеленского, лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши с Трампом. Он написал в X, что Украина и ее союзники готовы к полному безоговорочному прекращению огня «на суше, в воздухе и на море» как минимум на 30 дней. Перемирие должно начаться в понедельник, 12 мая. Сибига добавил, что если РФ согласится и «будет обеспечен эффективный мониторинг», то прекращение огня и «меры по укреплению доверия» могут приблизить переговоры о мире.