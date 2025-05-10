Макрон заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы

Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли утром 10 мая в Киев, чтобы «продемонстрировать свою поддержку Украине», пишет France24. Об ужесточении антироссийских санкций также предупредил Мерц. Он также пообещал, что в случае отказа российского руководства от перемирия масштабная помощь Украине продолжится, в том числе «на финансовом и военном уровнях».