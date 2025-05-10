Макрон заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы
Новый пакет санкций против России будет введен в случае отказа Москвы заключить 30-дневное перемирие с Украиной. Если РФ согласится, Франция готова помочь сторонам начать прямые переговоры, заявил по пути в Киев французский президент Эммануэль Макрон.
Возможные ограничения против РФ станут «гораздо более жесткими», чем предыдущие санкции, сказал Макрон в интервью телеканалу LCI. «Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», – уточнил он.
Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли утром 10 мая в Киев, чтобы «продемонстрировать свою поддержку Украине», пишет France24. Об ужесточении антироссийских санкций также предупредил Мерц. Он также пообещал, что в случае отказа российского руководства от перемирия масштабная помощь Украине продолжится, в том числе «на финансовом и военном уровнях».
В Кремле заявили, что Европу «нервирует» происходящее в Москве 9 мая и международная консолидация вокруг праздника, поэтому объявить о санкциях там решили именно в День Победы, но Россия уже знает, что будет делать в случае введения новых ограничений.
Тема 30-дневного перемирия была поднята администрацией президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на этот срок. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу с оговоркой о том, что вокруг нее «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые предметно говорить очень сложно об этом», отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.