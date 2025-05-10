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Макрон заявил о готовности ввести жесткие санкции против Москвы

Ведомости

Новый пакет санкций против России будет введен в случае отказа Москвы заключить 30-дневное перемирие с Украиной. Если РФ согласится, Франция готова помочь сторонам начать прямые переговоры, заявил по пути в Киев французский президент Эммануэль Макрон. 

Возможные ограничения против РФ станут «гораздо более жесткими», чем предыдущие санкции, сказал Макрон в интервью телеканалу LCI. «Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», – уточнил он. 

Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли утром 10 мая в Киев, чтобы «продемонстрировать свою поддержку Украине», пишет France24. Об ужесточении антироссийских санкций также предупредил Мерц. Он также пообещал, что в случае отказа российского руководства от перемирия масштабная помощь Украине продолжится, в том числе  «на финансовом и военном уровнях».

В Кремле заявили, что Европу «нервирует» происходящее в Москве 9 мая и международная консолидация вокруг праздника, поэтому объявить о санкциях там решили именно в День Победы, но Россия уже знает, что будет делать в случае введения новых ограничений.

Тема 30-дневного перемирия была поднята администрацией президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на этот срок. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу с оговоркой о том, что вокруг нее «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые предметно говорить очень сложно об этом», отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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