Песков: Европу нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы

Песков: Европу нервирует международная консолидация вокруг Дня ПобедыВ Кремле объяснили, почему европейцы пригрозили санкциями именно 9 мая
Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг празднования 9 мая и консолидация вокруг гордости за ту Победу над фашизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, намеренно ли лидеры Великобритании и Германии именно 9 мая решили объявить о санкциях против Москвы и призвали усилить на нее давление.
«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости за ту Победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», – ответил Песков.
Он добавил, что Москва привыкла к санкциям и представляет, как будет реагировать после их объявления и каким образом минимизировать последствия введения этих мер. «Поэтому пугать нас этими санкциями дело пустое. То, что они места себе не находят, – это их проблемы скорее», – заключил представитель Кремля.
9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Европу представляли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Великобритании Кир Стармер опубликовали совместное заявление с требованием к России согласиться на предложенное Киевом 30-дневное перемирие.