Песков: Европу нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы

Он добавил, что Москва привыкла к санкциям и представляет, как будет реагировать после их объявления и каким образом минимизировать последствия введения этих мер. «Поэтому пугать нас этими санкциями дело пустое. То, что они места себе не находят, – это их проблемы скорее», – заключил представитель Кремля.