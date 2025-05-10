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Песков: Европу нервирует международная консолидация вокруг Дня Победы

В Кремле объяснили, почему европейцы пригрозили санкциями именно 9 мая
Ведомости
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг празднования 9 мая и консолидация вокруг гордости за ту Победу над фашизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, намеренно ли лидеры Великобритании и Германии именно 9 мая решили объявить о санкциях против Москвы и призвали усилить на нее давление.

«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы и большая международная консолидация вокруг гордости за ту Победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», – ответил Песков.

Он добавил, что Москва привыкла к санкциям и представляет, как будет реагировать после их объявления и каким образом минимизировать последствия введения этих мер. «Поэтому пугать нас этими санкциями дело пустое. То, что они места себе не находят, – это их проблемы скорее», – заключил представитель Кремля.

9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Европу представляли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Великобритании Кир Стармер опубликовали совместное заявление с требованием к России согласиться на предложенное Киевом 30-дневное перемирие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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