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Макрон, Мерц, Стармер и Туск пригрозили РФ санкциями за отказ от перемирия

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Великобритании Кир Стармер опубликовали совместное заявление с требованием к России согласиться на предложенное Киевом 30-дневное перемирие. Соответствующий документ размещен на официальном сайте британского правительства.

В заявлении, поддержанном также США, содержится призыв к «полному и безоговорочному» прекращению огня сроком на месяц для создания условий мирных переговоров. Европейские лидеры предупредили, что в случае отказа Москвы будут усиливать давление «всеми доступными средствами».

28 апреля Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. Украина это перемирие фактически отвергла. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.

Кроме того, Украина многократно нарушала перемирие. Как сообщило Министерство обороны России, ВСУ за время перемирия совершили более 5000 нарушений режима прекращения огня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что дальнейшие действия Москвы в вопросе урегулирование украинского конфликта будут зависеть от поведения Киева в период объявленного Путиным трехдневного перемирия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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