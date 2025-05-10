Макрон, Мерц, Стармер и Туск пригрозили РФ санкциями за отказ от перемирия

28 апреля Путин объявил о перемирии в конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. Украина это перемирие фактически отвергла. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.