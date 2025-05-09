Минобороны: ВСУ за время перемирия четыре раза пытались прорвать границу России

По всей линии боевого соприкосновения было зафиксировано 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов. 23 – с применением РСЗО. Также зафиксировано 3502 удара БПЛА. Российские военные ответили на обстрелы зеркально, подчеркнули в ведомстве.