Минобороны: ВСУ за время перемирия четыре раза пытались прорвать границу России
Украинские военнослужащие четыре раза пытались прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, невзирая на объявленное Россией временное перемирие. По подсчетам ведомства, ВСУ нарушили режим прекращения огня 5026 раз.
По всей линии боевого соприкосновения было зафиксировано 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов. 23 – с применением РСЗО. Также зафиксировано 3502 удара БПЛА. Российские военные ответили на обстрелы зеркально, подчеркнули в ведомстве.