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Лукашенко: Россия давно готова к миру, а не к перемирию

Ведомости

Москва давно готова к заключению мирового соглашения с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко телеканалу NBC.

На вопрос о том, должен ли президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко подчеркнул, что российский лидер «вообще никому ничего не должен».

«Что касается перемирия, я могу сказать его словами.<...> Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», – сказал президент республики.

По словам Лукашенко, в этом случае дело не в России – «надо разбираться с другой стороны». Мир наступит после того, как Вашингтон и Киев решат, что он нужен, уверен белорусский лидер.

Утром 9 мая по мск президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, пригрозив возможными новыми санкциями в случае нарушения соглашения.

28 апреля Путин объявил о перемирии конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Решение принято «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы». 8 мая Минобороны России сообщило о полном прекращении всех боевых действий со стороны российской армии в зоне спецоперации. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 мая дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР). Всего в тот день было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.

 Лидер Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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