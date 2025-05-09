Лукашенко: Россия давно готова к миру, а не к перемирию
Москва давно готова к заключению мирового соглашения с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко телеканалу NBC.
На вопрос о том, должен ли президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко подчеркнул, что российский лидер «вообще никому ничего не должен».
«Что касается перемирия, я могу сказать его словами.<...> Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», – сказал президент республики.
По словам Лукашенко, в этом случае дело не в России – «надо разбираться с другой стороны». Мир наступит после того, как Вашингтон и Киев решат, что он нужен, уверен белорусский лидер.
Утром 9 мая по мск президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, пригрозив возможными новыми санкциями в случае нарушения соглашения.
28 апреля Путин объявил о перемирии конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Решение принято «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы». 8 мая Минобороны России сообщило о полном прекращении всех боевых действий со стороны российской армии в зоне спецоперации. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 мая дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР). Всего в тот день было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.