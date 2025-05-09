Лукашенко: Россия давно готова к миру, а не к перемирию

28 апреля Путин объявил о перемирии конфликте на Украине с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Решение принято «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы». 8 мая Минобороны России сообщило о полном прекращении всех боевых действий со стороны российской армии в зоне спецоперации. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 мая дважды попытались прорваться через госграницу в Курской области и совершили атаку в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР). Всего в тот день было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.