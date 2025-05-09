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Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию

Ведомости

Президент США Дональд Трамп потребовал 30-дневного безоговорочного прекращения огня между Россией и Украиной, предупредив о возможных новых санкциях в случае нарушения соглашения. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.

« Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. <…>  Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если потребуются мои услуги», – написал Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

4 мая Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине. Он считает, что за годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными. Позже он заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на фоне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это серьезный шаг, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. «Я думаю, что мы прошли долгий путь и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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