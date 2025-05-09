Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию
Президент США Дональд Трамп потребовал 30-дневного безоговорочного прекращения огня между Россией и Украиной, предупредив о возможных новых санкциях в случае нарушения соглашения. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.
« Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. <…> Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если потребуются мои услуги», – написал Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
4 мая Трамп допустил срыв мирных переговоров по Украине. Он считает, что за годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными. Позже он заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на фоне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это серьезный шаг, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. «Я думаю, что мы прошли долгий путь и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он.