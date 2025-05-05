Трамп увидел прогресс в предложенном Россией в мае перемирии на Украине

Трамп увидел прогресс в предложенном Россией в мае перемирии на УкраинеОно имеет большое значение, учитывая сложности в начале урегулирования конфликта, заявил он
Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. Об этом заявил глава США Дональд Трамп в ходе брифинга. Трансляцию проводит Белый дом.
«Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – добавил он.
28 апреля глава государства объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. В заявлении на сайте Кремля говорится, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. В случае же нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы России «дадут адекватный и эффективный ответ», отмечается в заявлении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предложенное перемирие является тестом на готовность Украины к миру.
В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил журналистам, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней, при этом он прямо не ответил, откажется ли Украина от боевых действий на время празднования 80-летия Победы. Он подчеркнул, что трехдневное перемирие «выглядит не очень серьезно или очень несерьезно». По его мнению, Россия предложила перемирие, чтобы «дать мягкую атмосферу выхода из изоляции [Владимиру] Путину на 9 мая и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая». После этого Зеленский заявил, что если России нужно перемирие с 7 мая, то Украина готова, но на прекращение боевых действий на 30 дней.