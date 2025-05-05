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Трамп увидел прогресс в предложенном Россией в мае перемирии на Украине

Оно имеет большое значение, учитывая сложности в начале урегулирования конфликта, заявил он
Ведомости

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне – это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта. Об этом заявил глава США Дональд Трамп в ходе брифинга. Трансляцию проводит Белый дом.

«Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – добавил он.

28 апреля глава государства объявил, что «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы» с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. На этот период должны быть приостановлены все действия. В заявлении на сайте Кремля говорится, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру. В случае же нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы России «дадут адекватный и эффективный ответ», отмечается в заявлении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предложенное перемирие является тестом на готовность Украины к миру. 

В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил журналистам, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней, при этом он прямо не ответил, откажется ли Украина от боевых действий на время празднования 80-летия Победы. Он подчеркнул, что трехдневное перемирие «выглядит не очень серьезно или очень несерьезно». По его мнению, Россия предложила перемирие, чтобы «дать мягкую атмосферу выхода из изоляции [Владимиру] Путину на 9 мая и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая». После этого Зеленский заявил, что если России нужно перемирие с 7 мая, то Украина готова, но на прекращение боевых действий на 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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