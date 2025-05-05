Трамп увидел прогресс в предложенном Россией в мае перемирии на Украине

В ответ на это предложение президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил журналистам, что прекращение огня нужно вводить на 30 дней, при этом он прямо не ответил, откажется ли Украина от боевых действий на время празднования 80-летия Победы. Он подчеркнул, что трехдневное перемирие «выглядит не очень серьезно или очень несерьезно». По его мнению, Россия предложила перемирие, чтобы «дать мягкую атмосферу выхода из изоляции [Владимиру] Путину на 9 мая и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая». После этого Зеленский заявил, что если России нужно перемирие с 7 мая, то Украина готова, но на прекращение боевых действий на 30 дней.