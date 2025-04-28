Путин объявил трехдневное перемирие на 80-летие Победы

Путин объявил трехдневное перемирие на 80-летие ПобедыРоссийские войска дадут отпор в случае нарушения режима украинской стороной
Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы – с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Об этом сообщает Кремль.
Отмечается, что такое решение было принято исходя из гуманитарных соображений. В сообщении говорится, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».
Таким образом Россия заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, сообщает Кремль. Москва считает, что Киев должен последовать этому примеру.
19 апреля Путин объявил 30-часовое пасхальное перемирие на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что такое решение было принято по гуманитарным соображениям.
Президент Украины Владимир Зеленский сразу после объявления пасхального перемирия отверг предложение. Но через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках перемирия.
Минобороны 21 апреля сообщило, что возобновило проведение спецоперации. По их данным, за время перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений условия перемирия. Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского о 2935 нарушениях со стороны России.