Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия

Владимир Путин 19 апреля объявил 30-часовое пасхальное перемирие на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Он заявил, что Россия приостановит все боевые действия с Украиной с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Таким образом о перемирии было объявлено за полтора часа до его начала. Президент заявил, что надеется о том, что Украина последует примеру России, ход же перемирия покажет готовность Киева к урегулированию конфликта. Также Путин сказал, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия. До этого временное перемирие в ходе российско-украинского конфликта объявлялось в Рождество 2023 г. – с 12:00 6 января до 24:00 7 января.