Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирия

Владимир Путин подвел итоги пасхального перемирияПо его словам, были нарушения со стороны ВСУ, но в целом зафиксировано снижение боевых действий
Владимир Путин прокомментировал журналистам итоги пасхального перемирия. Он сказал, что сейчас боевые действия возобновлены. По его словам, Россия всегда к перемириям «относилась положительно», поэтому и выступила с таким предложением. Путин подчеркнул, что все видели первичную реакцию Киева: «Я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и т.д. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал – скорее всего, иностранные кураторы, – что отвергать такие инициативы – это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились».
Сейчас Киев хочет перехватить инициативу и предлагает расширить перемирие во времени и в рамках объектов поражения, заявил президент. По его словам, Москва оценит все эти предложения. Он подчеркнул, что опыт пасхального перемирия показал снижение боевых действий. Со стороны ВСУ было 4900 нарушений, шесть атак, 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа. «Но в целом все-таки снижение активности имело место», – сказал президент.
Предложение не бить по объектам гражданской инфраструктуры нужно проанализировать, отметил Путин. Он привел в пример, что удар по конгресс-центру Сумского университета со стороны России был, когда там награждали военных, совершавших преступления в Курской области. По словам Путина, украинские военные должны были получить возмездие за совершенные преступления. В качестве второго примера он привел удары по Одесской области. Удар был нанесен по сельхозобъекту, который использовался для испытания новой ракетной системы, сказал президент.
Владимир Путин 19 апреля объявил 30-часовое пасхальное перемирие на встрече с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Он заявил, что Россия приостановит все боевые действия с Украиной с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Таким образом о перемирии было объявлено за полтора часа до его начала. Президент заявил, что надеется о том, что Украина последует примеру России, ход же перемирия покажет готовность Киева к урегулированию конфликта. Также Путин сказал, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия. До этого временное перемирие в ходе российско-украинского конфликта объявлялось в Рождество 2023 г. – с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Президент Украины Владимир Зеленский сразу после объявления Путиным пасхального перемирия отверг предложение, сказав, что в 17:15 в небе над Украиной зафиксированы российские дроны. Но уже через три часа сделал другое заявление, в котором сказал, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках пасхального перемирия. Он предложил продлить перемирие на 30 дней, отказавшись на это время от ударов по гражданской инфраструктуре.
Минобороны 21 апреля сообщило, что возобновило проведение специальной военной операции. По их данным, за время перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений условия перемирия. Владимир Зеленский в свою очередь сообщил со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского о 2935 нарушений со стороны России.