Как зарубежные СМИ отреагировали на пасхальное перемирие

Представитель украинских военных подтвердил, что активность на линии фронта с Россией снизилась, однако боевые действия не прекратились. Обе стороны обвиняют друг друга, но, по словам аналитиков, немедленно остановить все боевые действия практически невозможно. Однако ни одна из сторон в настоящее время не может позволить себе «злить» администрацию Трампа, особенно когда Вашингтон публично заявляет, что готов выйти из переговоров.