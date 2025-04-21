Как зарубежные СМИ отреагировали на пасхальное перемирие

Как зарубежные СМИ отреагировали на пасхальное перемириеСтороны обвиняли друг друга в нарушениях, а для долгосрочного прекращения огня понадобится много усилий
В полночь 21 апреля завершилось пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Оно длилось с 18:00 мск 19 апреля. За этот период стороны обвинили друг друга в нарушениях – Минобороны РФ сообщало о почти 5000 обстрелах из орудий и минометов позиций российских войск, президент Украины Владимир Зеленский писал, что на некоторых участках фронта продолжались штурмовые действия РФ.
«Ведомости» собрали основную реакцию зарубежных СМИ на перемирие, приуроченное к христианскому празднику.
Украинские чиновники призвали Россию продлить перемирие. Однако срок его окончания пришел без упоминания о продлении со стороны России. Они заявили, что, хотя ночью и наблюдалось некоторое замедление боевых действий, число атак со стороны России снова начало расти по мере приближения воскресенья. Между тем, Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня.
Вскоре после окончания режима прекращения огня в полночь на большей части территории Украины вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. Среди пострадавших районов оказались приграничные Сумская и Харьковская области, а также Запорожская, Донецкая и Днепровская области. Сегодня рано утром в Киеве также было объявлено предупреждение о воздушной тревоге.
В прошлом Путин предлагал кратковременные приостановки боевых действий, – например, прекратить боевые действия в период православного Рождества в 2023 г. При этом Путин ясно дал понять, что не согласится на полное перемирие, пока не будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного соглашения. Оно должно отвечать военным требованиям Москвы и предусматривать остановку поставки оружия Киеву.
Вечером в воскресенье Зеленский заявил, что отсутствие сигналов воздушной тревоги свидетельствует о «достигнутом формате прекращения огня», и предложил России отказаться от ударов беспилотников и ракет по гражданским объектам как минимум на 30 дней. Но продления перемирия со стороны России не произошло, а стороны обвинили друг друга в обстрелах. Очевидная неспособность соблюдать даже пасхальное прекращение огня показывает, насколько сложно будет президенту США Дональду Трампу заключить долгосрочное мирное соглашение.
Представитель украинских военных подтвердил, что активность на линии фронта с Россией снизилась, однако боевые действия не прекратились. Обе стороны обвиняют друг друга, но, по словам аналитиков, немедленно остановить все боевые действия практически невозможно. Однако ни одна из сторон в настоящее время не может позволить себе «злить» администрацию Трампа, особенно когда Вашингтон публично заявляет, что готов выйти из переговоров.
Украинские официальные лица сообщили об атаках и столкновениях вдоль линии фронта в начале воскресенья. Российские официальные лица заявили, что Киев атаковал позиции РФ на востоке Донецкой области и начал атаки беспилотников ночью.
Аналитики считают, что российский президент пытается одержать легкую дипломатическую победу в отношениях с Вашингтоном, позиционируя себя как лидера, стремящегося к миру. Это происходит после того как Трамп пригрозил выйти из переговоров.