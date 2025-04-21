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Как зарубежные СМИ отреагировали на пасхальное перемирие

Стороны обвиняли друг друга в нарушениях, а для долгосрочного прекращения огня понадобится много усилий
Максим Цуланов
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

В полночь 21 апреля завершилось пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Оно длилось с 18:00 мск 19 апреля. За этот период стороны обвинили друг друга в нарушениях – Минобороны РФ сообщало о почти 5000 обстрелах из орудий и минометов позиций российских войск, президент Украины Владимир Зеленский писал, что на некоторых участках фронта продолжались штурмовые действия РФ.

«Ведомости» собрали основную реакцию зарубежных СМИ на перемирие, приуроченное к христианскому празднику.

Украинские чиновники призвали Россию продлить перемирие. Однако срок его окончания пришел без упоминания о продлении со стороны России. Они заявили, что, хотя ночью и наблюдалось некоторое замедление боевых действий, число атак со стороны России снова начало расти по мере приближения воскресенья. Между тем, Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня.

Вскоре после окончания режима прекращения огня в полночь на большей части территории Украины вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги. Среди пострадавших районов оказались приграничные Сумская и Харьковская области, а также Запорожская, Донецкая и Днепровская области. Сегодня рано утром в Киеве также было объявлено предупреждение о воздушной тревоге.

В прошлом Путин предлагал кратковременные приостановки боевых действий, – например, прекратить боевые действия в период православного Рождества в 2023 г. При этом Путин ясно дал понять, что не согласится на полное перемирие, пока не будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного соглашения. Оно должно отвечать военным требованиям Москвы и предусматривать остановку поставки оружия Киеву.

Вечером в воскресенье Зеленский заявил, что отсутствие сигналов воздушной тревоги свидетельствует о «достигнутом формате прекращения огня», и предложил России отказаться от ударов беспилотников и ракет по гражданским объектам как минимум на 30 дней. Но продления перемирия со стороны России не произошло, а стороны обвинили друг друга в обстрелах. Очевидная неспособность соблюдать даже пасхальное прекращение огня показывает, насколько сложно будет президенту США Дональду Трампу заключить долгосрочное мирное соглашение.

Представитель украинских военных подтвердил, что активность на линии фронта с Россией снизилась, однако боевые действия не прекратились. Обе стороны обвиняют друг друга, но, по словам аналитиков, немедленно остановить все боевые действия практически невозможно. Однако ни одна из сторон в настоящее время не может позволить себе «злить» администрацию Трампа, особенно когда Вашингтон публично заявляет, что готов выйти из переговоров.

Украинские официальные лица сообщили об атаках и столкновениях вдоль линии фронта в начале воскресенья. Российские официальные лица заявили, что Киев атаковал позиции РФ на востоке Донецкой области и начал атаки беспилотников ночью.

Аналитики считают, что российский президент пытается одержать легкую дипломатическую победу в отношениях с Вашингтоном, позиционируя себя как лидера, стремящегося к миру. Это происходит после того как Трамп пригрозил выйти из переговоров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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