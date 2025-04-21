Минобороны РФ зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ

Минобороны РФ зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУУкраинские военные шесть раз атаковали ДНР и Курскую область
По данным Минобороны, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. Оборонное ведомство отметило существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта во время перемирия. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия. Об этом сообщило Минобороны России.
В частности, украинские военные попытались шесть раз атаковать ДНР и Курскую область. Атаки были отражены. За время прекращения огня ВСУ применили 90 беспилотников, восемь из них – вне зоны спецоперации. Все БПЛА были сбиты. Кроме того, совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов. Нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям ВС РФ. По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ в 74 районах. Средства противовоздушной обороны ликвидировали 104 БПЛА самолетного типа.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 мск того же дня до 00:00 мск 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир.