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Минобороны РФ зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ

Украинские военные шесть раз атаковали ДНР и Курскую область
Ведомости

По данным Минобороны, все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. Оборонное ведомство отметило существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта во время перемирия. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему продолжили наносить удары, зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия. Об этом сообщило Минобороны России.

В частности, украинские военные попытались шесть раз атаковать ДНР и Курскую область. Атаки были отражены. За время прекращения огня ВСУ применили 90 беспилотников, восемь из них – вне зоны спецоперации. Все БПЛА были сбиты. Кроме того, совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов. Нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям ВС РФ. По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ в 74 районах. Средства противовоздушной обороны ликвидировали 104 БПЛА самолетного типа.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 мск того же дня до 00:00 мск 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир.

20 апреля Reuters сообщило, что в госдепартаменте США заявили, что поприветствовали бы продление перемирия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев не соблюдал его и во время Пасхи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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