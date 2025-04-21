Минобороны РФ зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ

В частности, украинские военные попытались шесть раз атаковать ДНР и Курскую область. Атаки были отражены. За время прекращения огня ВСУ применили 90 беспилотников, восемь из них – вне зоны спецоперации. Все БПЛА были сбиты. Кроме того, совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов. Нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям ВС РФ. По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников.