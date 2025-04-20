Как Украина и Россия соблюдают объявленное Путиным пасхальное перемирие

Как Украина и Россия соблюдают объявленное Путиным пасхальное перемириеРежим прекращения огня вступил в силу накануне Пасхи и продлится до 21 апреля
Министерство обороны России на следующей день после объявления президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия заявило о нарушении украинской стороной этих договоренностей. При этом в оборонном ведомстве утверждают, что российские войска с 18.00 19 апреля (такое время начала перемирия было предложено Путиным) строго соблюдали режим прекращения огня. Отдельно о случаях обстрелов сообщили в новых регионах РФ, а также власти Белгородской области. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обвинил Москву в нарушении пасхального перемирия.
Сообщения Минобороны России
В соответствии с приказом главы государства, следует из сообщения оборонного ведомства, все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
При этом ночью украинские силы, как утверждается, предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Атаки были отражены. Кроме того, в ночное время украинская сторона применила 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. А подразделения противника 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск и осуществили 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате, по данным Минобороны, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.
Обстрелы ВСУ и работа ПВО в регионах
В первый вечер пасхального перемирия о нарушениях со стороны Киева сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своем Telegram-канале он написал, что с 18:00 субботы было зафиксировано несколько атак: в Алешках, Голой Пристани и Каховке. При этом отметил, что на отдельных участках фронта сохраняется относительное затишье. На следующий день стало известно, что украинские войска обстреляли Новокаховский округ Херсонской области. В результате было повреждено три автомобиля, сообщил глава округа Виталий Гура.
«Пасхального чуда» со стороны Киева не произошло, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его данным, ВСУ в 6:30 обстреляли Никитовский район Горловки, было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. По данным мэра Ивана Приходько, двое жителей были ранены. В 9:00 зафиксированы попытки атак по Донецку, по воздушным целям отработали средства ПВО. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что в городе прогремело не менее трех взрывов, было попадание в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе.
Не обошли стороной обстрелы и Белгородскую область, следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова. Днем 20 апреля он сообщил об атаке FPV-дрона в Нечаевке Белгородского района. По данным властей, пострадали два ребенка и одна женщина. В Курской области дважды в этот день объявлялась ракетная опасность, сообщал оперативный штаб.
Обвинения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 апреля сообщил, что украинская сторона готова поддержать продление режима тишины и после окончания пасхальных суток 20 апреля. По его словам, это может стать настоящим шагом к доверию, а также дать шанс миру. При этом он заявил, что Киев ответит зеркально – «тишина в ответ на тишину» и удары на удары.
Политик в первый вечер перемирия также писал, что на некоторых участках фронта продолжаются российские штурмовые действия. Позднее он заявил об ударах в Курской и Белгородской областях.
Утром 20 апреля украинский президент привел данные из доклада главкома ВСУ Александра Сырского по состоянию на фронте на 6:00. Последнюю сводку он привел по состоянию на 16:00. Ситуация на фронте, заключил глава государства, демонстрирует необходимость давления на Москву.