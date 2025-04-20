Как Украина и Россия соблюдают объявленное Путиным пасхальное перемирие

При этом ночью украинские силы, как утверждается, предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Атаки были отражены. Кроме того, в ночное время украинская сторона применила 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. А подразделения противника 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск и осуществили 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате, по данным Минобороны, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.