Губернатор Херсонской области обвинил ВСУ в нарушении пасхального перемирия

Ранее 18 апреля президент России принял решение о введении режим прекращения огня с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля в связи с Пасхой. В Минобороны РФ заявили, что российская армия будет придерживаться перемирия при условии соблюдения его украинской стороной.