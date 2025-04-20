Губернатор Херсонской области обвинил ВСУ в нарушении пасхального перемирия
Украинские войска продолжают наносить удары по городам Херсонской области, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным Сальдо, с 18:00 субботы зафиксировано несколько атак: в Алешках, Голой Пристани и Каховке.
При этом губернатор отметил, что на отдельных участках фронта сохраняется относительное затишье.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского заявил об ударах в Курской и Белгородской областях.
Ранее 18 апреля президент России принял решение о введении режим прекращения огня с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля в связи с Пасхой. В Минобороны РФ заявили, что российская армия будет придерживаться перемирия при условии соблюдения его украинской стороной.