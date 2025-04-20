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Минобороны РФ обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после объявления перемирия 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских военных и осуществили 900 ударов беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в соответствии с приказом верховного главнокомандующего все российские группировки войск в зоне спецоперации с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах. Несмотря на объявление пасхального перемирия, ВСУ в ночное время попытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Атаки были отражены.

Кроме того, приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей украинские силы обстреляли 12 раз, по регионам также нанесли 33 удара дронами и совершили семь сбросов боеприпасов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.

В ночь на 20 апреля ВСУ применили 48 беспилотников самолетного типа, в частности один – по Крыму.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск того же дня и продлится до полуночи 21 апреля. Путин отметил, что перемирие продемонстрирует, насколько искренней является готовность и способность Украины соблюдать договоренности и участвовать в процессе мирных переговоров.

В соответствии с решением главы государства начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отдал указания командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий. В Киеве пообещали соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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