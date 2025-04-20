Минобороны РФ обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
Вооруженные силы Украины (ВСУ) после объявления перемирия 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских военных и осуществили 900 ударов беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, в соответствии с приказом верховного главнокомандующего все российские группировки войск в зоне спецоперации с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах. Несмотря на объявление пасхального перемирия, ВСУ в ночное время попытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Атаки были отражены.
Кроме того, приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей украинские силы обстреляли 12 раз, по регионам также нанесли 33 удара дронами и совершили семь сбросов боеприпасов. В результате атак есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.
В ночь на 20 апреля ВСУ применили 48 беспилотников самолетного типа, в частности один – по Крыму.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск того же дня и продлится до полуночи 21 апреля. Путин отметил, что перемирие продемонстрирует, насколько искренней является готовность и способность Украины соблюдать договоренности и участвовать в процессе мирных переговоров.
В соответствии с решением главы государства начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отдал указания командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий. В Киеве пообещали соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально.