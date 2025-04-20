Минобороны РФ обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия

По данным оборонного ведомства, в соответствии с приказом верховного главнокомандующего все российские группировки войск в зоне спецоперации с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах. Несмотря на объявление пасхального перемирия, ВСУ в ночное время попытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой народной республики (ДНР). Атаки были отражены.