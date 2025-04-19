Герасимов отдал указания о прекращении огня в зоне спецоперации до 21 апреля
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов отдал указания всем командующим группировок в зоне спецоперации о прекращении огня и ведения боевых действий с вечера 19 апреля, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Указания отданы в соответствии с решением президента России Владимира Путина, который провел в Кремле встречу с Герасимовым и объявил о введении пасхального перемирия. Глава государства сообщил, что российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
«Генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской стороной «при условии его взаимного соблюдения киевским режимом».