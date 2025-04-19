Герасимов отдал указания о прекращении огня в зоне спецоперации до 21 апреля

Указания отданы в соответствии с решением президента России Владимира Путина, который провел в Кремле встречу с Герасимовым и объявил о введении пасхального перемирия. Глава государства сообщил, что российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.