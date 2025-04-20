ВСУ атаковали Горловку и Донецк в пасхальное перемирие

Вечером 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нескольких атаках, которые произошли после объявленного Путиным перемирия: в Алешках, Голой Пристани и Каховке. При этом он добавил, что на отдельных участках фронта сохраняется относительное затишье. Ночью также фиксировались обстрелы пригорода Кременной в ЛНР, написал Мирошник.