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/ Политика

ВСУ атаковали Горловку и Донецк в пасхальное перемирие

Ведомости

Украинские военные утром 20 апреля обстреляли Никитовский район Горловки Донецкой народной республики (ДНР) и попытались атаковать Донецк, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил о введении пасхального перемирия с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил приказ приостановить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит зеркально – «тишина в ответ на тишину». Он также выразил готовность продлить перемирие после Пасхи.

«Пасхального чуда» со стороны Киева не произошло, заявил Мирошник. По его данным, вооруженные силы Украины (ВСУ) в 6:30 обстреляли Никитовский район Горловки, было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. В 9:00 зафиксированы попытки атак Донецка, по воздушным целям отработали средства ПВО.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в городе прогремело не менее трех взрывов, было попадание в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе.

Вечером 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нескольких атаках, которые произошли после объявленного Путиным перемирия: в Алешках, Голой Пристани и Каховке. При этом он добавил, что на отдельных участках фронта сохраняется относительное затишье. Ночью также фиксировались обстрелы пригорода Кременной в ЛНР, написал Мирошник.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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