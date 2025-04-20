ВСУ атаковали Горловку и Донецк в пасхальное перемирие
Украинские военные утром 20 апреля обстреляли Никитовский район Горловки Донецкой народной республики (ДНР) и попытались атаковать Донецк, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил о введении пасхального перемирия с 18:00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил приказ приостановить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ответит зеркально – «тишина в ответ на тишину». Он также выразил готовность продлить перемирие после Пасхи.
«Пасхального чуда» со стороны Киева не произошло, заявил Мирошник. По его данным, вооруженные силы Украины (ВСУ) в 6:30 обстреляли Никитовский район Горловки, было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. В 9:00 зафиксированы попытки атак Донецка, по воздушным целям отработали средства ПВО.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в городе прогремело не менее трех взрывов, было попадание в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе.
Вечером 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нескольких атаках, которые произошли после объявленного Путиным перемирия: в Алешках, Голой Пристани и Каховке. При этом он добавил, что на отдельных участках фронта сохраняется относительное затишье. Ночью также фиксировались обстрелы пригорода Кременной в ЛНР, написал Мирошник.