Зеленский: Украина готова к зеркальному ответу на перемирие
Украина будет действовать зеркально, написал в своем Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский. Ранее днем российский лидер Владимир Путин объявил о перемирии на период Пасхи.
«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – отметил Зеленский.
Он добавил, что украинская сторона готова поддержать продление режима тишины и после окончания пасхальных суток 20 апреля. По его словам, это может стать настоящим шагом к доверию, а также дать шанс миру.
Зеленский также сообщил, что ожидает в ближайшее время подробные доклады от главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой.
Путин 19 апреля в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым сообщил о введении пасхального перемирия. Согласно его заявлению, режим прекращения огня будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В ответ на это Герасимов отдал приказ остановить боевые действия.