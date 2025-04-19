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/ Политика

Зеленский: Украина готова к зеркальному ответу на перемирие

Ведомости

Украина будет действовать зеркально, написал в своем Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский. Ранее днем российский лидер Владимир Путин объявил о перемирии на период Пасхи.

«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – отметил Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона готова поддержать продление режима тишины и после окончания пасхальных суток 20 апреля. По его словам, это может стать настоящим шагом к доверию, а также дать шанс миру.

Зеленский также сообщил, что ожидает в ближайшее время подробные доклады от главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой.

Путин 19 апреля в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым сообщил о введении пасхального перемирия. Согласно его заявлению, режим прекращения огня будет действовать с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В ответ на это Герасимов отдал приказ остановить боевые действия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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