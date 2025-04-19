Путин объявил пасхальное перемирие

Путин объявил пасхальное перемириеОно продлится с 19 по 21 апреля
Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым глава государства сообщил, что российская сторона приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
«Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», – заявил президент.
Он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника и «любых его агрессивных действий». Глава государства добавил, что украинская сторона «более 100 раз» нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В связи с этим он попросил военных быть готовыми к «немедленному ответу в полном объеме».
Решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность и способность Киева соблюдать договоренности и участвовать в процессе мирных переговоров, подчеркнул Путин.
18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. Киев при этом заявлял, что мораторий начался 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности, Минобороны РФ неоднократно сообщало, что ВСУ продолжают односторонние атаки.