Путин объявил пасхальное перемирие

Он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника и «любых его агрессивных действий». Глава государства добавил, что украинская сторона «более 100 раз» нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В связи с этим он попросил военных быть готовыми к «немедленному ответу в полном объеме».